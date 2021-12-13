ЕС выделит средства на поддержку независимых белорусских СМИ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский Союз выделит демократическим силам Беларуси еще 30 млн евро, в частности для поддержки независимых СМИ. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 12 декабря.

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"ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, выделяя дополнительные 30 млн евро для молодежи, независимых СМИ, покинувших страну малых и средних предприятий и деятелей культуры", — написала фон дер Ляйен, которая в воскресенье встретилась в Брюсселе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Глава Еврокомиссии напомнила, что ЕС готов предоставить Беларуси 3 млрд евро, когда в стране начнутся демократические преобразования. "Белорусский народ имеет законное право определять дальнейший путь своей страны", — подчеркнула она.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года


В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были арестованы либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал практически все независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций .

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