ЕС выделит средства на поддержку независимых белорусских СМИ

Европейский Союз выделит демократическим силам Беларуси еще 30 млн евро, в частности для поддержки независимых СМИ. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 12 декабря.

"ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы увеличиваем нашу поддержку, выделяя дополнительные 30 млн евро для молодежи, независимых СМИ, покинувших страну малых и средних предприятий и деятелей культуры", — написала фон дер Ляйен, которая в воскресенье встретилась в Брюсселе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

