"Если они хотят быть шашлыками — пускай приходят". Интервью Зеленского Би-би-си

В интервью редактору отдела мировой политики Би-би-си Джону Симпсону президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что на самом деле значило его воззвание к странам Запада нанести России "превентивный удар", оценил степень риска "атомного Армагеддона" и высмеял попытки Москвы провести "референдумы" на территориях, которые Россия так и не смогла полностью захватить.
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