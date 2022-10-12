"Если они хотят быть шашлыками — пускай приходят". Интервью Зеленского Би-би-си

В интервью редактору отдела мировой политики Би-би-си Джону Симпсону президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что на самом деле значило его воззвание к странам Запада нанести России "превентивный удар", оценил степень риска "атомного Армагеддона" и высмеял попытки Москвы провести "референдумы" на территориях, которые Россия так и не смогла полностью захватить.

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