ЕСПЧ вынес решения по делам о самоубийствах в российской армии

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить около 300 тысяч евро за нарушения права на жизнь и запрета пыток — в том числе родителям призывников, совершивших самоубийство в армии. Это первые решения ЕСПЧ после отмены приостановки рассмотрения российских дел. Би-би-си рассказывает об этих делах и других последствиях исключения России из Совета Европы.

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Комитет министров Совета Европы (СЕ) и ЕСПЧ объявили о последствиях исключения России из Совета Европы с 16 марта 2022 года.

ЕСПЧ отменил приостановку рассмотрения российских дел и начал выносить по ним решения. Возобновлены и полномочия российского судьи Михаила Лобова — указание на их приостановку исчезло с сайта ЕСПЧ. Суд будет рассматривать жалобы на нарушения Конвенции по правам человека, произошедшие до 16 сентября 2022 года — такую дату прекращения участия России в Конвенции определили в СЕ.

Все дела по нарушениям Конвенции в период участия в ней России ЕСПЧ вправе рассмотреть в любое время и вынести по ним решения. Россия обязана их исполнить. Комитет министров Совета Европы продолжит надзор за исполнением судебных решений, а также мировых соглашений, заключенных российскими властями с заявителями.

Россия обязана полностью выполнить свои финансовые обязательства — по членским взносам в Совет Европы, а также по компенсациям, присужденным ЕСПЧ.

Возобновив производство по российским делам, ЕСПЧ вынес постановления по 8 жалобам против России и в ближайшие дни огласит еще около десятка решений.

ЕСПЧ о самоубийствах в российской армии и жестокости полиции

Россия должна выплатить 60 тысяч евро родителям двух солдат срочников, погибших во время службы по призыву в российской армии.

Евгений Филиппов в 2007 году был найден повешенным в казарме элитного подмосковного воинского подразделения. На сайте фонда "Право матери", представлявшего заявителей, говорится, что солдат служил, в том числе, в бригаде охраны важных объектов в центре Москвы. Причиной смерти было признано самоубийство, однако этому предшествовали травля, избиения и вымогательство денег со стороны сослуживцев. В решении ЕСПЧ говорится, что к Филиппову относились как к "крысе" после того, как он дал показания против осужденного в итоге за дедовщину рядового, который избил другого солдата, а заступившемуся за него Филиппову сломал челюсть.

Правительство России не отрицало, что дедовщина в армии и жалобы на ее проявления приводят к высокому риску возмездия и самоубийства. ЕСПЧ напомнил, что призывники в армии находятся под контролем военных властей, которые обязаны их защищать. Но командиры, зная о том, что солдат был потерпевшим от дедовщины, не предотвратили связанные с этим для него риски.

Суд признал, что в российском законодательстве отсутствуют гарантии защиты жертв и других лиц, сообщающих о неуставных отношениях, издевательствах или других формах жестокого обращения, власти России не защитили рядового Филиппова и не провели эффективное расследование, нарушив статью 2 и 3 Европейской конвенции — о праве на жизнь и запрете жестокого обращения.

Еще около 30 тысяч евро — сумму компенсации и судебных издержек — должна получить Галина Гвоздева из Петербурга по делу о самоубийстве ее сына в 2009 году. Солдата нашли повешенным на дереве в лесу недалеко от военного лагеря во время полевых учений в Псковской области. В предсмертной записке говорилось, что он не в силах терпеть издевательства от сержанта. Следствие решило, что солдат страдал депрессией, и не нашло вины сержанта в доведении рядового до самоубийства.

Мать солдата жаловалась на отсутствие эффективного расследования, а также психологической поддержки и защиты призывников во время прохождения службы со стороны командования.

ЕСПЧ счел, что предвидеть самоубийство солдата власти не могли, но признал, что они неэффективно расследовали возможность доведения солдата до суицида другими военнослужащими. Суд установил, что следователи не выяснили происхождение телесных повреждений у военнослужащего, не допросили двух свидетелей и не устранили противоречия в свидетельских показаниях.

156 тысяч евро ЕСПЧ присудил пяти заявителям за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержаниях и обысках и неэффективное расследование этих преступлений в двух городах Чечни, Нальчике и Москве.

60 тысяч евро ЕСПЧ присудил Наталье Шумилиной — матери молодого человека, убитого полицейским из табельного оружия при задержании — суд признал нарушение Россией права на жизнь.

Совет Европы о проектах в России

Проекты, реализуемые офисом программ Совета Европы в Москве, и условия его содержания прекращены. Офис работал в бывшем особняке Алексеева с 2013 года — он был учрежден постановлением правительства РФ, которое подписал в 2011 году тогдашний премьер Владимир Путин.

В последнее время Совет Европы финансировал единственный проект — "Образование в сфере прав человека для юристов". С 2015 года по программе, адаптированной к российским законам, обучались судьи, сотрудники правоохранительных органов и ФСИН из разных регионов России. Они проходили курсы "Право на свободу и личную неприкосновенность", "Запрет жестокого обращения" и касающиеся других европейских стандартов. Обучение велось по "запросу российских органов государственной власти, активно сотрудничающих с Советом Европы с целью исполнения решений ЕСПЧ и реализации стандартов в области прав человека на национальном уровне", сообщает еще не закрывшийся сайт московского офиса СЕ.

Ранее Совет Европы финансировал в Москве проекты по защите предпринимателей в РФ от коррупционных практик, реализации стратегии действий РФ в интересах женщин, оказанию бесплатной юридической помощи незащищенным категориям граждан, усилению возможностей адвокатов и правозащитников и апелляционному обжалованию решений российских судов.

Что с Венецианской комиссией

Россия исключена из Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). Это консультативный орган, который анализирует законы и законопроекты стран-участниц Совета Европы в сфере конституционного права. Позиции комиссии часто цитирует в своих решениях ЕСПЧ.

Комиссия ранее жестко критиковала российские законы и поправки в них — в том числе законы об иностранных агентах и о ФСБ. В 2020 году комиссия рекомендовала России отказаться от поправки к Конституции, разрешившей не исполнять решения ЕСПЧ. В 2014 году комиссия не признала референдум о присоединении Крыма к России.

Членами Венецианской комиссии от России до 2013 года были председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и его заместитель Сергей Маврин.

Когда они покинули эти посты, эксперты говорили, что Россия таким образом окончательно отказалась следовать рекомендациям Венецианской комиссии и пытается снизить их политический статус и авторитет, отреагировав на критику российских законов.

Что c борьбой против коррупции и другими конвенциями

Россия лишилась представительства в организации ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией), в рамках которой Совет Европы мониторил эффективность российских мер по борьбе с коррупцией. В 2018 году в докладе ГРЕКО о мерах по предупреждению коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в России говорилось, что коррупционные скандалы с участием высокопоставленных представителей власти в РФ являются обычной практикой.

В резолюции Комитета министров Совета Европы отмечается, что ГРЕКО может продолжать оценивать соблюдение Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Эту конвенцию Россия пока не денонсировала.

Россия прекращает участие не только в Конвенции по правам человека, но и в других международных соглашениях, фондах и рабочих группах Совета Европы. Прекращается сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками и наркозависимостью; предотвращения крупных природных и техногенных катастроф и организации помощи; кинематографа, спорта, соглашений о культурных маршрутах, развития преподавания истории в Европе и других.