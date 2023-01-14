Эстония готовится добывать фосфориты

Государственная геологическая служба Эстонии определила исследовательскую территорию, на которой в будущем, возможно, начнут добывать фосфориты, пишет Delfi.ee со ссылкой на издание Forte. В свое время отказ от разработки фосфоритов сыграл большую роль в обретении Эстонией независимости.

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В конце восьмидесятых в Эстонии планировали добывать фосфориты, но местное население было против: и из опасений за окружающую среду, и из-за того, что не хотело, чтобы в Эстонию завезли иностранную рабочую силу. Совет министров Эстонской ССР отказался одобрить планы союзного Министерства, и это вылилось в крупное противостояние.

Однако современные технологии делают добычу фосфоритов более экономически и экологически обоснованной. Поскольку в эстонских фосфоритах обнаружены и редкоземельные металлы, используемые в т.н. зеленых технологиях, планируется провести исследования, чтобы определить, сколько их содержится, как они распределяются и как их выделить из фосфоритов.

Крупнейшие известные месторождения фосфоритов находятся под Раквере, в Тоолсе, Азери, а также в Маарду. Но под Раквере фосфориты залегают глубоко, и добывть их невыгодно. Поэтому планируется добывать их на месторождении Тоолсе.