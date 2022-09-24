Эстония хочет вмешаться в спор между Украиной и Россией

Эстония обратилась в Международный уголовный суд (ICJ) с заявлением, чтобы вмешаться в спор между Украиной и Россией, касающийся соблюдения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Эстония вместе с другими участниками конвенции о преступлении геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предупреждения преступления геноцида и наказания за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид. Суд должен дать оценку действиям России и выдвинутым ей ложным обвинениям"", — сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Украина обратилась в Международный суд 26 февраля, поскольку Россия оправдывала начавшееся 24 февраля вторжение в Украину необходимостью воспрепятствовать Украине и наказать ее за предполагаемый геноцид в Луганской и Донецкой областях.

Рейнсалу сказал, что это был надуманный предлог для признания Луганской и Донецкой областей самостоятельными государствами. "У России не было никакого права вторгаться в Украину, как нет оснований и у выдвинутого Россией обвинения Украины в геноциде", — подчеркнул министр.

Украина обратилась в Международный суд, чтобы суд признал, что отсутствуют доказательства, что Украина совершила геноцид в Луганской и Донецкой областях, и что агрессия России в Украине под предлогом предупреждения геноцида является незаконной. Суд 7 марта провел устное заседание, на которое Россия не явилась. 16 марта Международный суд решил, что в качестве меры первичной правовой защиты Россия должна немедленно прекратить начавшуюся 24 февраля военную агрессию. Россия это решение до сих пор не выполнила.

Вместе с Эстонией в спор между Украиной и Россией также хотят вмешаться США, Соединенное Королевство, Германия, Латвия, Литва, Франция, Новая Зеландия, Румыния и Швеция, это желание могут выразить и другие страны.