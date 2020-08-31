Эстония и Литва запретили на свою территорию въезжать ряду белорусских чиновников

Эстония и Литва присоединились к Латвии и тоже запретили на свою территорию въезжать белорусским должностным лицам, ответственным за фальсификацию выборов президента Беларуси и жестокое подавление протестов, передает LETA.

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Все три страны Балтии объявили персонами нон грата 30 белорусских должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что одинаковое число лиц в списках не значит, что списки идентичны. По его словам, это только первый шаг и в будущем список должностных лиц под санкциями может вырасти.

“В будущем мы, очевидно, пополним списки друг друга. Числа могут быть намного больше - надо уточнять и согласовывать”, - сказал Линкявичюс.

Как уже сообщалось, в список латвийского МИД попали должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

Полный список имен и фамилий выглядит так: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, иван Кубраков, Олег Шаблико, Андей Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.

По мнению МИД, именно они ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в Латвию этим людям закрыт на неопределенное время. Решение принято после консультаций с министерствами иностранных дел Литвы и Эстонии.