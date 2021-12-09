Эстония: на военном полигоне от огнестрельного ранения погиб солдат

Во вторник, 8 декабря, на стрельбище в Кикепера Пярнуского уезда от огнестрельного ранения погиб срочнослужащий батальона логистики Сил обороны Эстонии.

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Как сообщила BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, по первоначальным данным, солдат погиб в результате выстрела из служебного огнестрельного оружия. По всем данным, в момент несчастья он находился на месте происшествия в одиночку.

Тело молодого человека обнаружили его сослуживцы, которые тут же вызвали скорую помощь и полицию.

Близкие погибшего извещены о произошедшем, Силы обороны Эстонии оказывают им психологическую и социальную поддержку.