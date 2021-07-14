Департамент здоровья Эстонии объявил на пресс-конференции о начале новой волны коронавируса. В пресс-конференции приняли участие гендиректор ведомства Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр и глава научного совета Ирья Лутсар.

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Эстония объявила о начале третьей волны коронавируса

Департамент здоровья Эстонии объявил на пресс-конференции о начале новой волны коронавируса. В пресс-конференции приняли участие гендиректор ведомства Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр и глава научного совета Ирья Лутсар.

"В первую очередь хочу обратиться ко всему народу Эстонии. Мы прошли долгий путь. 1271 человек умерли. В каком-то смысле это катастрофа. К счастью, на прошлой неделе не было смертей", — начал пресс-конференцию Ланно. Он предупредил, что в августе заболеваемость будет выше в два раза. Ланно отметил, что сейчас последнее время вакцинироваться, чтобы смягчить последствия третьей волны. "Время пришло, ждать нечего", — заявил он. Также он сказал, что о вакцинации должны задуматься и те, кто какое-то время назад переболели. Вероятность того, что вакцинированный человек попадет в больницу, по его словам, довольна низка.

"Ясно, что третья волна уже началась", — сказал Ланно.

Сейчас заражение дельта-штаммом составляет 80% от всех случаев. Более половины завезенных случаев (55%) происходит из России. Есть люди, которые нарушают требования самоизоляции. В некоторых районах заболеваемость растет очень быстро. Согласно прогнозам, в августе среднее количество заболевших будет составлять 150 в день, в сентябре эта цифра может увеличиться до 250 человек в день.

"Усугубится ли ситуация, зависит во многом от нас. Волшебной палочкой является вакцинация", — подытожил Ланно.

Кийк подтвердил, что ситуация хуже, чем хотелось бы. Он поблагодарил всех, кто уже вакцинирован. "У нас есть два выхода: пойти по пути вакцинации или по пути ограничений", — отметил министр и добавил, что более разумный и современный путь, конечно же, первый.

Если мы хотим открытой жизни, то мы должны вакцинироваться, причем, сделать это нужно уже сейчас. "Ситуация находится в фазе, предшествующей кризису", — отметил Кийк. Сейчас еще все под контролем, но тенденция неблагоприятная.

Ирья Лутсар в свою очередь отметила, что тенденция к росту началась в Европе несколько недель назад с южных курортов. Причиной, кроме самого дельта-штамма, стало ослабление ограничений. Сейчас подавляющее большинство заболевших в Эстонии — молодежь. Из положительного можно отметить то, что нагрузка на больницы растет медленно. Вирусолог отметила, что вакцины первого поколения неидеальны, поэтому даже привитые люди должны соблюдать меры предосторожности. "Мы знаем, что вакцинированный человек может заболеть, но если он заболеет, то болезнь будет протекать легче. Также вакцинированный человек менее заразен для других", — пояснила Лутсар.

"По состоянию на сегодняшнее утро курс вакцинации завершен, то есть полная защита получена у более полумиллиона человек", — сообщил Сеэр. Он сказал, что экспресс-вакцинация в различных местах продолжится, также популярна вакцинация без предварительной регистрации, и эта возможность будет расширяться.

Отвечая на вопросы журналистов, Лутсар сказала, что жители Эстонии в какой-то степени находятся в привилегированном положении, поскольку им предлагают вакцину, а в некоторых странах люди могут об этом только мечтать. Вирусолог отметила, что молодежь склонна рисковать, и почему бы ей не "рискнуть" и не вакцинироваться. "Напиться до чертиков — это намного более рисковый шаг, чем вакцинация", — отметила она. Возможные побочные эффекты переживаются намного легче, чем сама болезнь. "Ковид — это ужасное заболевание", — подчеркнула Лутсар.

За сутки в Эстонии выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Последнее время специалисты все чаще говорят, что уже в этом месяце количество заболевших увеличится до 100 и больше в день.