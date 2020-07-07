Эстония отправила Украине партию из 2400 пистолетов "Макаров"

Во вторник Министерство обороны Эстонии отправило Украине партию из 2400 пистолетов "Макаров" с целью поддержки укрепления потенциала независимой обороноспособности Украины.

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По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину — суверенитет и территориальная целостность страны должны быть восстановлены.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность Европы в целом, — сказал министр обороны Луйк. — Доставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, находящегося на шестом году войны".

Луйк отметил, что в дополнение к политической поддержке и помощи в целях развития важно оказывать реальную поддержку независимым оборонительным возможностям Украины. "Помимо пожертвования оружия Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины и делится опытом в области территориальной и киберзащиты", — сказал он.

Луйк подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, Украина продолжает проводить важные реформы, которые являются значительными.

Начальник по вооружениям Сил обороны Эстонии майор Ристо Партел сказал, что Силы обороны смогли передать оружие, потому что перешли на стандартный калибр НАТО. "Макаров компактен, надежен и прост в использовании по своей конструкции и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев", — добавил начальник по вооружениям Пяртель.

Оружие отправлено по просьбе Украины, его получит армия.

Транспортные расходы в размере почти 7 000 евро покрывает Эстония.