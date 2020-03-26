Эстония: по результатам тестов за два дня подтверждено 134 новых случая Covid-19

К утру четверга коронавирус в Эстонии диагностирован у 538 человек, по тестам за два дня выявлено 134 новых случая.

С четверга департамент здоровья Эстонии публикует результаты тестирования, опираясь на данные системы здравоохранения (TIS), поскольку туда они поступают в соответствии с направлениями от врача. В связи с изменением источника данных и роста числа тестов по сравнению с лабораторными результатами за 25 марта появилось 134 новых позитивных результата. Сейчас в среднем делают 1000 тестов в день.

Больше всего позитивных результатов в Харьюмаа (59), на Сааремаа (54) и в Тартумаа (10). 23 процента инфицированных в возрасте от 60 лет.

По состоянию на вечер среды были госпитализированы 29 пациентов, семь из них находились интенсивной терапии, а шесть в критическом состоянии. Во второй половине дня в среду скончался один пациент с COVID-19.

Всего сделано 7090 тестов.

В связи с первой смертью пожилого пациента и заражениями в домах призрения департамент подчеркивает, что строго запрещено посещать дома призрения, поскольку это подвергает риску здоровье клиентов.

Крайне важно сократить число контактов между людьми, поскольку иначе невозможно ограничить распространение заболевания.

Департамент здоровья, Министерство социальных дел и департамент социального страхования разработали инструкцию по обращению с потенциально инфицированным клиентом или сотрудником в социальных учреждениях. Инструкцию отправили всем социальным учреждениям.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением во всех учреждениях социального призрения, больницах и местах задержания запрещены свидания, поначалу до 1 мая 2020 года, если правительство не решит иначе.