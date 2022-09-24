Эстония подтвердила случаи отказа во въезде россиянам, у которых есть и гражданство Израиля. МИД Израиля запросил разъяснения

После закрытия границы для граждан России с туристическими визами Эстония также отправляла обратно тех, у кого помимо гражданства РФ есть гражданство другой страны, подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом в субботу ведомство сообщило в ответ на просьбу портала новостей вещания ERR.ee прокомментировать утверждения о том, что Эстония отказывала во въезде в страну лицам с двойным российско-израильским гражданством, передает RusERR.

„Это правда, что российско-израильских граждан также не пускают в страну при пересечении границы. В основном это связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности", — сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

„Пограничники рассматривают каждый случай индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства в целом", — добавила она.

В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности.

Вместе с тем, МИД Израиля попросил Эстонию направить список документов, которые граждане Израиля должны предъявить при пересечении границы для въезда в страну. МИД начал аналогичный процесс с Латвией и Литвой, которые также закрыли погранпереходы с Россией. Как только эти списки будут присланы, МИД пообещал проинформировать об этом граждан Израиля в России, пишет со ссылкой на газету "ХаАрец" портал Detaly.co.il.

В МИДе Израиля пока советуют переходить границу с Финляндией, там проблем пока нет.

В случае проблем со въездом в страны ЕС из России по израильскому паспорту, советуют обращаться на горячую линию МИДа Израиля по телефону +97225303155.