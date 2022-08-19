На вчерашнем заседании кабинета министров было решено, что Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России. В отличие от предыдущих, новые ограничения напрямую коснутся всех обладателей паспортов РФ.

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По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, крайне важно ускорить принятие очередного пакета санкций, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России и действовать системно для последовательного повышения цены агрессии. Желание Эстонии состоит в том, чтобы в рамках восьмого пакета санкции в сферах экономики, энергетики и торговли были расширены, а под ограничения попал еще ряд физических и юридических лиц.

Вместе с тем Эстония выступает за значительное расширение санкций по части передвижения граждан России.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония работает над достижением политического консенсуса по всей шенгенской визовой зоне, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении граждан России, как это сделала Эстония. "Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран также ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан страны-агрессора России в Европу и работать вместе над тем, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России".

С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и Европейский союз непрерывно вводили санкции против Кремля. На данный момент было принято семь пакетов санкций, призванных поднять цену агрессии для России настолько высоко, чтобы полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование войны.