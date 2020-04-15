Эстония предоставит Испании и Италии 60 тысяч масок для защиты от Covid-19

Эстония выделит Испании и Италии по 30 тысяч защитных масок для борьбы с коронавирусом. Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что страна может предоставить маски другим государствам, потому что у самой Эстонии нет проблем с запасами, пишет rus.delfi.ee.

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Ааб сообщил, что Эстония выделит обеим странам по 25 000 хирургических масок и 5000 защитных масок типа FFP2.

"С запасами обоих видов масок у нас самих проблем нет, и в домах по уходу их достаточно", — заверил Ааб, добавив, что 15 апреля в Эстонию прибудет новая партия масок.

Накануне вечером способ и время доставки масок в Испанию и Италию со своими коллегами обсудил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Мы обсудили этот вопрос на кризисной комиссии и решили, что в силах помочь своим друзьям", — сказал Рейнсалу.

В ближайшие дни маски по заказу Департамента здоровья должны начать поступать с завода в Силламяэ, там производят респираторы FFP3.

К тому же Эстония выделит в качестве ответа на просьбу со стороны ВОЗ о помощи в борьбе с распространением коронавируса в бедных странах 100 000 евро из средств, предусмотренных на гуманитарную помощь.