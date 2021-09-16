Эстония признает все используемые в мире вакцины

Департамент здоровья Эстонии разрешил людям подтверждать свою т.н. инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах, сообщает rus.delfi.ee.

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Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми. Например, акцептируется ли применяемая в Турции китайская вакцина Sinovac?

"Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной", — ответил вузу Департамент здоровья.

Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных.

Какие вакцины применяются в разных странах, можно посмотреть здесь. В Турции, например, используется 11 вакцин, в том числе российский Sputnik.

Люди, которые были вакцинированы за границей, могут подтвердить факт вакцинации следующими способами:

• Паспорт вакцинации, его копия или соответствующий сертификат (в т.ч. цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, соответствующий требованиям ЕС);

• официально подтвержденная распечатка из базы данных другой страны;

• вакцинационный паспорт (бумажный экземпляр можно запросить у поставщика медуслуги).

Документ, подтверждающий вакцинацию, проведенную в другой стране, должен быть составлен на латинице или кириллице, на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию:

• болезнь, против которой человек был вакцинирован;

• дата вакцинации;

• используемая вакцина;

• количество введенных доз;

• данные того, кто выдал справку.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас заявил ТАСС, что вакцинированные иностранцы по приезде в страну освобождаются от обязанности сдавать тест на коронавирус или уходить на самоизоляцию. По словам Кааса, людям с действительным сертификатом о прививке в течение года после вакцинации можно участвовать во всех мероприятиях в Эстонии, где требуется предъявить этот документ. "Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза", — добавил он.

Эстония разрешила въезд иностранцам, полностью привитым от COVID-19, с 21 июня, пишет РБК. Для невакцинированных граждан из стран, не включенных в "зеленый список" Евросоюза (с минимальным риском заражения COVID-19), нужно было предварительно сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на антитела.

Евросоюз пока не одобрил использование российской вакцины "Спутник V", но некоторые европейские страны начали у себя применение препарата без одобрения европейского регулятора. Первой это сделала Венгрия. В Российском фонде прямых инвестиций допускали, что препарат могут признать в ЕС этой осенью.