Эстония с 14 февраля отменяет ковид-сертификаты для мероприятий на открытом воздухе

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение с 14 февраля отменить требование ковид-сертификатов для всех проводящихся на открытом воздухе мероприятий.

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"Мы исходили из принципов о сохранении мер контроля только до тех пор, пока это действительно необходимо, и проводим смягчение на основе научных данных, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Сегодня научный совет дал свою оценку, согласно которой опасность распространения вируса на открытом воздухе значительно ниже".

"Поэтому сегодня мы договорились в правительстве о том, что с 14 февраля ковид-сертификаты для проведения мероприятий на открытом воздухе больше не требуются, — объяснила она. — Напоминаю всем, что безусловно и дальнейшем следует вести себя и на открытом воздухе осторожно, сохранять дистанцию с другими людьми и по возможности носить маски, поскольку омикрон сверхзаразен".

При отмене требования ковид-сертификата для мероприятий и деятельности на свежем воздухе учтен более низкий риск передачи коронавируса на открытом воздухе. Согласно исследованиям, к мероприятиям на открытом воздухе имеют отношение менее 10 процентов случаев заражения.

Вместо проверки ковид-сертификата на открытом воздухе риск распространения вируса можно снизить иными способами, организаторы таких мероприятий должны избегать скопления людей, учитывать количество и рассредоточение зрителей или участников, учитывать время скопления людей, а для более плотных собраний рекомендуется носить маски.

Требование об отмене ковид-сертификата на мероприятиях на открытом воздухе поддерживают как департамент здоровья, так и консультирующий правительство научный совет.

Правительство приняло принципиальное решение. Точные условия, на которых можно будет проводить активный отдых и мероприятия без проверки ковид-сертификата, будут уточнены правительством в четверг.