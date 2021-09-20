Эстония снова внесла Латвию в "красную зону": туристам без ковид-сертификата необходимо сделать тест

С понедельника, 20 сентября, приехавшие из Латвии в Эстонию туристы без ковид-сертификата должны будут соблюдать определенные ограничения, например, сдавать тест на наличие Covid-19. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Впредь без ограничений в Эстонию могут въезжать жители тех стран, где за последние две недели уровень распространения Covid-19 не превышает 75 случаев на 100 000 человек. Это государства так называемой "зеленой зоны", в нее входят Польша, Венгрия, Андрорра, Чехия и Ватикан.

Если человек прибыл в Эстонию из страны, которая относится к "желтой зоне", ограничения к нему применяться не будут, но у него должен быть подтверждающий вакцинацию сертификат. Также годится справка о том, что турист переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат теста на Covid-19. Если такого документа нет, необходимо сдать тест на наличие коронавируса и до получения результата находиться на самоизоляции. К странам "желтой зоны" относятся, например, Словакия, Румыния, Финляндия, Исландия, Португалия, Швеция и Германия.

Латвия же входит в список стран "красной зоны". К ней также относятся Бельгия, Монако, Франция, Литва, Норвегия, Словения, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Лихтенштейн, Австрия, Болгария, Греция, Кипр и Хорватия. Это значит, что если у латвийца нет действительного ковид-сертификата, он должен соблюдать определенные ограничения по приезде в Эстонию. Так, латвийцам необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней, но срок можно сократить: для этого стоит два раза сдать тест на коронавирус и дважды получить отрицательный результат. Второй тест необходимо сделать не ранее, чем на шестой день после первого.

Ограничения не распространяются на детей младше 12 лет.