Эстония: срочники Караульного батальона отработали подавление массовых беспорядков

Срочнослужащие роты эстонской военной полиции Караульного батальона на прошлой неделе в ходе учений отработали подавление массовых беспорядков и контролирование ситуации.

Целью учений было отработать действия при массовых беспорядках и при необходимости их подавление, передал главный штаб Сил обороны.

Участники стремились взять ситуацию под контроль. Первой мерой не является применение силы, вместо этого пытаются общаться с недовольными людьми, но если толпа не успокаивается, не остается других вариантов кроме силовых мер и восстановления порядка.

Действия проводились в находившейся под контролем, но приближенной к жизненным условиям среде, где участники смогли испытать свои навыки.

Караульный батальон входит в состав военной полиции.