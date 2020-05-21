Эстония тестирует цифровые паспорта иммунитета

Основатели важнейших стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина.

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Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Об этом в среду, 20 мая, сообщило агентство Reuters. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.

"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.

Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.

"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", - заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.