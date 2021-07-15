Эстония ужесточает правила въезда в страну для прибывающих из Евросоюза

Со следующего понедельника, 19 июля, по прибытии в Эстонию не будет применяться 10-дневное ограничение свободы передвижения для тех, кто приезжает из стран Европейского союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, где показатель распространения коронавируса не превышает 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. Об этом пишет Err.ee.

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Соответствующее решение в четверг приняло правительство страны, взяв за основу рекомендацию ЕС. До сих пор приезжать в Эстонию без ограничений можно было из европейских стран, где двухнедельный показатель заражения Covid-19 не превышал 150 на 100 000 человек.

Со следующего понедельника лица, прибывающие в Эстонию из стран Европейского союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, в которых кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней находится в пределах от 75 до 200 случаев на 100 000 жителей, должны будут подтвердить наличие у них негативного теста на коронавирус или сертификата о прохождении полного курса вакцинации. Если у путешественника нет таких документов, то ему придется сдать тест на коронавирус в Эстонии и дожидаться результата по месту жительства.

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав негативный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19 не позднее чем в последние 180 дней, также освобождается от ограничений.