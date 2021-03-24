Эстония в апреле планирует ввести "вакцинные паспорта"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Эстония планирует ввести в апреле цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщила в среду Академия электронного управления.

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"Вакцинные паспорта при сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime планируется ввести уже в апреле. Важно предоставить людям данные о вакцинации в цифровой и проверенной форме, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь более комфортными", - сказал заместитель министра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар (Kalle Killar) на веб-семинаре Digital Transformation Talks.

Представитель Европейской комиссии Константин Хиппёнен (Konstantin Hypponen) изложил основные аспекты цифрового паспорта ЕС, его возможности и преимущества, а также проблемы, которые правительствам следует решать.

"Зеленый паспорт вакцинации облегчает свободное передвижение по ЕС и обеспечивает защиту данных", - подтвердил Хиппёнен.

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Интерфакс

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Интерфакс

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