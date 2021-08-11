Эстония: в сфере здравоохранения объявлена чрезвычайная ситуация

ВДепартамент здравоохранения Эстонии объявляет чрезвычайную ситуацию: среди пожилых все чаще выявляют заражение коронавирусной инфекцией, а с ней, по прогнозам медиков, возрастет и потребность в стационарном лечении. Режим ЧС позволит создать в больницах больше финансируемых государством коек для пациентов с Covid.

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Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель группы организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр и заместитель генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу дали пресс-конференцию с обзором текущей ситуации с Covid-19, состояния вакцинации против коронавируса и выполнения требований инфекционной безопасности и контроля на рабочих местах.

По сообщению Департамента здоровья, страна вступила в чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. В основном заражаются молодые люди, но в последние недели виден рост заболеваемости среди невакцинированных пожилых людей, из-за чего увеличивается и потребность в стационарном лечении. По оценке департамента, на данный момент невозможно быстро купировать рост заболеваемости среди молодежи и людей трудоспособного возраста.

В уездах, где охват вакцинации выше, заражений меньше, что наглядно демонстрирует эффективность вакцинации. Но уже понятно, что к осени c ростом инфицирования уже не справиться. Виноват особо заразный дельта-штамм, который привел к тому, что даже вакцинированные чаще заражаются, зачастую, не зная того, что они носители вируса.

Департамент советует носить маску в помещениях. Правда, обязательно это требование только для поездки в общественном транспорте - для невакцинированных и вакцинированных людей.. По оценке департамента, в Таллинне и Тарту люди следуют этому ограничению, понимая его необходимость.

Значительно выросло распространение коронавирса и внутри страны. Основные заражения происходят в семье, на рабочих местах и на мероприятиях. Лишь каждое десятое завезено из-за границы, то есть прибывающие из поездок на отдых люди могут к началу школы завезти вирус. Если, например, в Финляндии число инфицированных вырастет, надо быть готовыми к контролю.

Министр здоровья и труда Кийк: "Мы сейчас на уровне осени. Самый надежный способ защитить себя и уменьшить нагрузку на стационары — это вакцинация, которая возможна для всех людей в возрасте 12+. Зарегистрироваться можно в е-регистратуре, по телефону 1247 или пойти в вакцинационный автобус или центр, где предварительная заявка не нужна".

К 22 сентября в Эстонии намерены вакцинировать хотя бы одной дозой минимум 70% совершеннолетних. Для этого призывают помогать и пожилым, чтобы они смогли зарегистрироваться и приехать на место вакцинации. Сейчас последний срок сделать это до начала осени. Covid-сертификат используют все больше: на крупных мероприятиях (в помещениях - 50 человек, на открытом воздухе - 100). В приоритете государства - сохранить школы осенью открытыми, чтобы сделать возможным лучшее образование. Кийк подчеркивает, что правительство не способствует ничьему увольнению, а хочет обеспечить безопасную рабочую среду.