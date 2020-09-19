С субботы Эстония вновь запретила прямое авиасообщение с Швецией и Норвегией, где коэффициент заражения коронавирусом вновь поднялся выше отметки 25 на 100 000 населения.

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Министерство экономики и коммуникаций (MKM) разрешает и запрещает сообщение с другими странами, опираясь на коэффициент заражения в этих странах, который должен составлять не более 25 человек на 100 000 населения за последние 14 дней.

По состоянию на 18 сентября коэффициент составлял в Швеции 30,3, а в Норвегии 27,5.

MKM регулярно пересматривает эпидемиологическую обстановку в странах и в соответствии с распространением вируса открывает или ограничивает авиалинии.

В конце августа правительство одобрило одобрения из ограничений авиасообщения. Авиарейсы в Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Ригу и Варшаву могут отправляться из Таллиннского аэропорта вне зависимости от коэффициента заражения.