Эстония вводит новые меры в борьбе с Covid-19: тест больше не считается ковид-справкой, ужесточается масочный режим

Правительство Эстонии достигло принципиальной договоренности о новых методах по контролю распространения коронавируса и видах поддержки, которые позволят уменьшить нагрузку на больницы и лучше сдерживать эпидемиологическое распространение коронавируса. Дополнительные меры будут временно введены с 25 октября до 10 января 2022 года.

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Будет ужесточена обязанность носить маску, невакцинированным взрослым помимо прочего будет ограничен доступ к разлечениям, культурным мероприятиям, употреблению еды и напитков в заведениях общепита. Больницы начнут получать поддержку, которая позволит им справиться с кризисом. Для того, чтобы повысить темпы вакцинации, поддержка будет оказана центрам семейных врачей и местным самоуправлениям.

"Эпидемиологическая ситуация в Эстонии является критической, для спасения жизней все больницы страны были вынуждены ограничить плановое лечение, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Для того, чтобы исключить дальнейшее ухудшение ситуации, правительство договорилось о мерах, которые помогут защитить общество и обеспечат функционирование больничной сети, а также будут способствовать вакцинации".

Ужесточение масочного режима

Правительство решило, что в публичных помещениях, где не осуществляется контроль распространения коронавируса, нужно носить именно маску, просто прикрывать нос и рот будет недостаточно.

Кроме того, правительство настоятельно рекомендует с 12 лет носить маску также при участии в любой организованной деятельности, во время которой проверяется факт вакцинации или перенесенной болезни. Например, в кино, театре или на концерте.

Распространение коронавируса предотвращают только медицинские или соответствующие им по характеристикам маски, поэтому правительство советует людям пользоваться именно ими.

Сокращение количества контактов

Предприниматели должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями торговых площадей и точек обслуживания. Рекомендуется закрыть места для сидения и игровые площадки на находящихся в общем пользовании территориях торговых центров.

Правительство настоятельно советует как вакцинированным, так и не вакцинированным людям по возможности работать из дома.

Меры по защите невакцинированного населения

В качестве Covid-справки будут действовать только справки, подтвержающие вакцинацию или перенесенное заболевание. Это значит, что взрослые люди, которые не вакцинированы от Covid-19 или не переболели этой болезнью, не смогут больше участвовать в организованной деятельности, где требуется предъявлять Covid-справку.

Ограничение касается спорта, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, а также спортивных соревнований, спортивных и физкультурных мероприятий, общественных бань, СПА, бассейнов, водных центров, публичных собраний и мероприятий, концертов, театров, киносеансов, музеев, выставочных центров, развлекательных заведений и заведений общепита.

Помощь больницам

Правительство поддерживает предложение повысить доплату больницам за койко-день пациента с Covid-19 на 75 процентов. Мера действует с октября до декабрь 2021.

Помощь больницам обойдется в общую сумму 11,79 миллиона евро, изыскать эти средства планируется из резервного капитала Больничной кассы, который нужно будет восстановить в следующем году.

Поддержка центрам семейных врачей

Правительство выделит в целевой резерв в 5 миллионов евро на доплаты по результатам работы центрам семейных врачей за достижение высоких показателей вакцинации в возрастной группе 60+. Министерство социальных дел вместе с Больничной кассой и Обществом семейных врачей разработает более точные критерии для этой меры.

Кроме того, правительство поддерживает предложение платить центрам семейных врачей доплату в двойном размере за количество уколов, превышающее 120 в неделю. Если до 120 уколов в неделю каждый укол оплачивается по обычному тарифу 5.30 евро, то со 121 укола тариф возрастет до 10.60 евро. Аналогичный принцип доплат будет действовать также для школьных медсестер. Мера будет введена до 30 ноября 2021. Бюджет меры составляет ориентировочно 415 000 евро, изыскать которые планируется в бюджете Больничной кассы.

Двухступенчатая мера поддержки для самоуправлений

Местное самоуправление, которое увеличит охват населения вакцинацией по сравнению с состоянием на 1 октября на 10 процентов, начнет получать по 5 евро за каждого вакцинированного жителя. В качестве второй ступени помощи самоуправление будет получить по 5 евро за каждого вакцинированного жителя и в том случае, если вакцинация среди взрослого населения достигнет как минимум 80%.

Мера будет действовать до конца года, на нее потребуется примерно 11,5 млн евро.

Правительство планирует одобрить обновленные правила борьбы с распространением Covid-19 в ближайшее время.