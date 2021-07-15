Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонской Республики сегодня, 15 июля, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту по поводу того, что один из дипломатов посольства России объявлен персоной нон грата.

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Это ответ на высылку эстонского консула из России, как это принято в международной дипломатии.

МИД при этом выражает надежду, что этот эпизод не нанесет ущерба двусторонним отношениям, поскольку Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.

МИД также сожалеет, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами.