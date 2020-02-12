Эстонская разведка: возможность нападения России незначительна, в Кремле предпочитают кибератаки

По оценке Департамента внешней разведки Эстонии, угроза военного нападения со стороны России остается незначительной, и в Кремле отдают предпочтение кибероперациям как более дешевому и эффективному средству для достижения своих целей. Портал Err.ee цитирует выводы, которые приводятся в опубликованном в среду ежегоднике разведывательного ведомства.

Авторы доклада отмечают, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, и основная угроза для Эстонии по-прежнему исходит от России, руководство которой, по оценке департамента, предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка.

В качестве примера таких действий они приводят усиление российского военного потенциала на европейском направлении, военный баланс сил на котором складывается в пользу Москвы. Тем не менее, вероятность военного конфликта с соседним государством оценивается как незначительная.

"Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе", — отмечается в докладе.

Потенциальное столкновение интересов России и Запада возможно в нескольких регионах: на Ближнем Востоке, где Москва стремится закрепить свою роль существенной региональной державы; в Африке, где она пытается расширить свое влияние дипломатией, военным сотрудничеством и координируемыми олигархами операциями по оказания воздействия; и в Арктике, где Россия борется за обладание полезными ископаемыми и контроль над транспортными маршрутами.

По оценке Департамента внешней разведки, российское руководство рассматривает военные и прочие операции в других странах как часть противостояния с западными государствами, в первую очередь с США.

В докладе отмечается, что Россия продолжает вмешиваться в вооруженный конфликт в восточной части Украины и стремится всеми средствами затормозить интеграцию Украины в европейские структуры. Кроме того, продолжается активное вмешательство во внутренние дела стран "ближнего зарубежья", таких как Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан.

Международные санкции частично сдерживают действия России, ограничивая ее агрессивную деятельность против Украины и возможности развивать свой военный потенциал в желаемом темпе.

Поскольку проведение российских киберопераций пока не приводило к введению против Москвы серьезных санкций, Россия изыскивает все новые возможности внедриться в компьютерные сети западных стран и международных организаций.

"Россия получила сигнал, что кибероперации себя оправдывают, в связи с чем они по-прежнему остаются угрозой и для безопасности Эстонии, — говорится в докладе. — Кибероперации являются для России эффективным средством добиваться своих политических целей. Они обходятся дешевле с точки зрения финансов, человеческих ресурсов и времени, давая при этом России возможность действовать ниже порога вооруженного конфликта".

Помимо России, Департамент внешней разведки включил в список источников возможных угроз безопасности Китай, на действия которого необходимо обращать все больше внимания.

"Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность", — говорится в отчете, по оценке авторов которого Китай хочет изменить мировой порядок в своих интересах.

Исходящие для Эстонии в связи с этим угрозы касаются экономического взаимодействия. "Возможное использование китайских инвестиций в политических целях и создание возможной технологической зависимости являются угрозами, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии", — говорится в отчете.