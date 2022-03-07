Эстонская военная разведка: в России ограничивают свободу передвижения резервистов

Есть ряд признаков, которые показывают, что в России готовятся к введению военного положения, сообщает в своем рапорте Разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

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"Отмечается ограничение свободы передвижения внутри страны призывников-резервистов. Реквизируются гражданские транспортные средства. Очереди на переход границы заметно удлинились, в том числе из-за ужесточения пограничного контроля", — сообщил разведцентр в сегодняшнем рапорте.

По оценке центра, президент России Владимир Путин по-прежнему исходит из максималистских целей в отношении Украины: безоговорочная капитуляция. Так как вооруженные силы понесли массовые потери как в технике, так и в живой силе, командование российской армии отчаянно пытается сформировать дополнительные подразделения для отправки в Украину.

"Ясно, что цель операции — не только разгром украинских вооруженных сил и государственный переворот, но и раздробление государства и подчинение его себе", — считают аналитики разведцентра.