Эстонские партии EKRE и Isamaa во вторник выдвинут вотум недоверия премьеру Кае Каллас
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На сегодняшнем заседании Рийгикогу фракции EKRE и Isamaa передадут заявление о вотуме недоверия премьер-министру Кае Каллас, сообщает Delfi.ee.

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"Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ и Центристской партии за несколько месяцев свело на нет условия, созданные предыдущим правительством для развития экономики и повышения обороноспособности Эстонии. Правительство приняло ряд некомпетентных экономических и политических решений, которые наносят существенный урон эстонским предприятиям, развитию сельских районов и национальной безопасности ", — говорится в заявлении о вотуме недоверия.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, сегодняшнее правительство не строит, а только разрушает и сводит на нет все достижения предыдущего правительства за два года.

"Как премьер-министр Кая Каллас несет прямую ответственность за глупые и безответственные политические решения правительства Партии реформ и Центристской партии", — сказал Хельме.

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