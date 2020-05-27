Эстонские ученые: у людей, которые едят и не толстеют, есть генетическая мутация

В ходе проведенного в сотрудничестве с эстонскими учеными международного исследования была обнаружена мутация гена, которую связывают с регулированием веса тела человека, сообщает портал Err.ee. Для исследования выбрали здоровых и очень худых людей, вес которых сравнили с нормальным весом других участников при помощи генных и медицинских данных.

Ведущий ученый института геномики Тартуского университета Реэдик Мяги сообщил в передаче Terevisioon на канале ETV, что такой ген есть у всех. Когда с этим геном что-то случается, то немного падает способность использовать энергию, из-за этого потребность в энергии повышается и в теле накапливается меньше жира.

Пока что неизвестно, связаны ли с генной мутацией какие-либо проблемы со здоровьем. Соответствующие эксперименты пока что проводились только на мышах. Выяснилось, что имеющие такую мутацию гена мыши были здоровы, спали и ели хорошо и не испытывали стресс. Отличие состояло лишь в том, что они были худее, чем их собратья, не имеющие мутации. "По мышам можно судить, что никаких других симптомов не было, разве что организм требовал больше энергии, чтобы функционировать", — сказал Мяги.

В дальнейшем ученые смогут изучить, можно ли регулировать работу ответственного за худобу гена при помощи препаратов.