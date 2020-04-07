Эстонский предприниматель предлагает больным коронавирусом поучаствовать в испытании лекарства
Foto: AP/Scanpix/LETA

Принадлежащая предпринимателю Рейго Йыэ фирма Alkeemialabor OÜ призывает на своем сайте и странице в Facebook принять участие в "испытаниях лекарства", пишет Ärileht.

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Предприниматель сообщил, что предоставит "для бесплатного испытания" два препарата и небулайзер двум добровольцам, больным коронавирусом.

В объявлении сказано, что речь идет о лекарстве, однако когда с бизнесменом связались журналисты, он заявил: "Это не лекарство. Это поддерживающее дополнительное средство, которое можно использовать при лечении".

Бизнесмен подчеркнул, что бесплатно комплект получат лишь два человека, остальные могут приобрести препарат за деньги (небулайзер можно купить в аптеке).

Лекарственный департамент Эстонии предупредил, что для проведения исследований на людях необходимо пройти комиссию по этике, а за незаконные исследования на людях можно получить до трех лет тюрьмы. Информацию о данном случае департамент намерен передать в полицию.

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