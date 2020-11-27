"Эстонский Трамп" признан самым влиятельным человеком в стране
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Журналисты изданий Delfi.ee, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress и других изданий Ekspress Meedia уже шестой год выбирают поп-100 самых влиятельных людей в Эстонии. В этом году самым влиятельным оказался председатель крайне правой партии EKRE и министр финансов Мартин Хельме.

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По словам главного редактора изданий Урмо Соонвальда, Мартин Хельме привнес новую политическую реальность и стиль.

"Хельме диктует новое медийное пространство, законотворчество, тормозит важные для Эстонии решения, усиливает как нужную, так и ненужную для страны деятельность, копирует Дональда Трампа, объединяет сторонников и раздражает противников. Он превратил Эстонию в театр военных действий, в котором всех воспринимают как шахматные фигуры и люди становятся частью политического гамбита", — подчеркнул Соонвальд (цитируется по Err.ee).

"В этом году он окончательно показал, кто тут босс: он прибрал к рукам управление экономическим кризисом, направлял заемные деньги и перенял у отца руководство партией. Осенью же он захватил и ведущую роль в правительстве, заявив, что для сохранения коалиции EKRE должна доверять премьер-министру, а не наоборот", — пишет портал Delfi.ee.

В рейтинге изданий за Хельме идут Аркадий Попов (руководитель медицинского штаба Департамента здоровья), Март Хельме (экс-министр внутренних дел и бывший председатель EKRE, отец Мартина Хельме), Михаил Кылварт (мэр Таллина), Юри Ратас (премьер-министр Эстонии), Маргус Линнамяэ (предприниматель в сфере недвижимости, аптечном деле и СМИ, владелец медиаконцерна Postimees), Танель Кийк (министр социальных дел), Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел), Хелир-Валдор Сеэдер (председатель партии Isamaa) и Ирья Лутсар (профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета, глава научного совета по борьбе с COVID-19).

Ранее титула самых влиятельных людей удостаивались Марью Лауристин (социолог, профессор Тартуского университета), Юри Ратас, Керсти Кальюлайд и Маргус Линнамяэ, владелец медиаконцерна Postimees

"Как говорится, какой год — такой и топ", — иронизирует Delfi.ee.

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