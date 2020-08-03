"Эта тема — полное табу". Блогера в Санкт-Петербурге обвиняют в оправдании взрыва в архангельском ФСБ

Спустя почти два года после взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области силовики продолжают задерживать тех, кто оставил об этом комментарий в соцсетях. В Санкт-Петербурге защита добивается отмены ареста анархиста и ЛГБТ-активиста Александра Меркулова. Би-би-си рассказывает, что известно о Меркулове и его деле.

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Оправдание терроризма силовики обнаружили в четырех постах Меркулова: три из них он оставил с 1 по 11 ноября 2018 года на странице во "ВКонтакте", еще один — 31 октября 2019 года. Об этом говорится в апелляционной жалобе (есть у Би-би-си) на арест блогера, которую Санкт-Петербургский горсуд рассмотрит завтра.

23-летний курьер службы доставки еды Александр Меркулов был задержан в Санкт-Петербурге 6 июля — через несколько часов после того, как в Пскове был вынесен резонансный приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой по той же статье 205.2 УК РФ — о публичном оправдании терроризма.

Оба дела возбуждены из-за опубликованных в ноябре 2018 года комментариев по поводу теракта, совершенного 17-летним подростком Михаилом Жлобицким в здании архангельского управления ФСБ.

Прокопьева с февраля 2019 года находилась под подпиской о невыезде, посадить ее на семь лет, как просила прокуратура, суд отказался, назначив штраф 500 тысяч рублей.

На следующий день Октябрьский районный суд Петербурга отправил Меркулова на два месяца в СИЗО. При этом суд согласился с доводами следствия, что находясь на свободе обвиняемый может удалить из соцсетей не зафиксированные следователем сведения и уничтожить неизвестные следователю доказательства, хотя проверка по его делу велась до этого восемь месяцев.

"Я первый раз вижу, чтобы правоохранительные органы обосновывали арест обвиняемого тем, что они еще не сделали скриншот его публикации, обычно они делают это задолго до прихода с обыском", — сказала Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Как появилось дело Меркулова

Проверку публикаций правоохранительные органы начали еще в ноябре 2019 года — в связи с "заявлением о совершении преступления неустановленными лицами". Менее чем через месяц центр "Э" петербургского ГУВД установил данные автора, в марте 2020 года — его адрес в Санкт-Петербурге. Однако Следственный комитет дал ход делу лишь в июле: как полагает защитник блоггера Леонид Крикун, оно было заморожено на время подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию и слушаний по делу Прокопьевой.

По данным адвокатского опроса, Меркулов рассказал Крикуну, что в ноябре 2018 года он отреагировал на пост в анархистском телеграм-чате о причине поступка Жлобицкого. За этим последовало обсуждение произошедшего, в ходе которого пользователи интернета стали размещать информацию о делах "Сети" (сообществе, признанном террористическим и запрещенным в России) и "Нового величия" (следствие считает сообщество экстремистским), объяснил Меркулов.

По его словам, он сделал репост одного из таких сообщений — там цитировались описания пыток, о которых заявляли фигуранты дела "Сети" Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Этим постом, по его словам, поделились как минимум 70 человек.

При этом Меркулов утверждает, что изначально оценивал действия Жлобицкого как "дискредитирующие левое движение и ведущие к массовым репрессиям коммунистов и анархистов".

Прочитав через несколько дней в интернете о начале массовых допросов активистов и подписчиков анархистских интернет-ресурсов, Меркулов, по его словам, счел эти меры в отношении своих единомышленников избыточными. Он написал пост с критикой ФСБ, в котором уже мягче высказывался о Жлобицком.

Возбуждение дела против него и свой арест Меркулов назвал "местью ФСБ за его активную гражданскую позицию, деятельность по борьбе за свободу слова и распространение идей анархизма в России".

В ночь с 6 на 7 июля главное управление Следственного комитета России допросило Меркулова и предъявило ему обвинение в присутствии адвоката по назначению. Его защитник по соглашению Крикун настаивает, что следствие нарушило процессуальные права обвиняемого, в том числе не предоставив ему возможность пригласить адвоката.

Арест Меркулова и обыск, проведенный без разрешения суда в связи с "безотлагательностью", защита считает незаконным. Необходимости в безотлагательном обыске не было, говорит адвокат: у правоохранителей за время проверки была информация об именах, которые Меркулов использовал не только в сети "Вконтакте", но также в "Фейсбуке", "Твиттере", "Инстаграме", "Телеграме", ЖЖ и сервисе YouTube.

Силовики к моменту задержания Меркулова могли уже прочитать все его посты, к тому же при обыске у него изъяли все телефоны, компьютеры и другую технику, позволяющую выходить в интернет. Поэтому содержать его под стражей нет оснований как с точки зрения закона, так и здравого смысла, говорится в жалобе.

Кто такой Александр Меркулов

По данным петербургских СМИ, большинство постов Меркулова в "Вконтакте" посвящены теме ЛГБТ. Кроме того, он администрировал антифашистскую группу "АЕЭК". Как пишет "Бумага", название расшифровывалось как "Анархист Еврофан Эгалитарист Космополит", у страницы было несколько десятков подписчиков. При этом он был не столько активистом, сколько подписчиком анархистских ресурсов, а по словам его матери до устройства на работу в 2020 году Меркулов в основном проводил время в соцсетях. Знакомые отмечали ,что он испытывает трудности в общении.

Группа "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" выступила в поддержку Меркулова, заявив об опасности для него дискриминации со стороны сокамерников из-за сексуальной идентичности.

После ареста Меркулова отправили на карантин в один из самых проблемных СИЗО региона в Горелово, на "пыточные условия" в котором, в частности жаловался в ЕСПЧ фигурант дела "Сети" Юлий Бояршинов, а потом перевели в "Кресты". Заключенный, по словам адвоката, на обращение с ним не жаловался.

Кого еще преследовали за комментарии после теракта в Архангельске

В разных регионах России до сих пор возбуждают уголовные дела, связанные с комментариями этого события. Всего их уже более 16.

Только летом этого года в Пскове арестовали Алексея Шибанова, а в Омске приговорили к штрафу 350 тысяч рублей 53-летнего жителя Омска.

Самый жесткий приговор в этой серии дел — пять лет лишения свободы жителю Калуги Ивану Любшину.

Возбуждались также дела об административных правонарушениях — в частности, первое дело о фейк-ньюс по статье КоАП против журналиста было возбуждено против Михаила Романова из Якутии.

Он опубликовал интервью с блогером Антоном Амоссовым, который, по его словам, якобы был похищен и избит сотрудниками ФСБ в связи с комментариями по делу "Сети" и о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Суд первой инстанции оштрафовал журналиcта. Впоследствии вышестоящий суд штраф отменил.

"Такой реакции государства как на публичное освещение теракта в архангельском УФСБ не было в отношении ни одного другого теракта, совершенных, в том числе, в Петербурге и Москве. Именно архангельский взрыв вызвал настолько болезненную реакцию правоохранительных органов, что они вылавливают все комментарии в соцсетях и возбуждают дела по оправданию терроризма в отношении обычных людей, блогеров и журналистов", — сказала Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

По ее мнению, "это связано с местом и объектом агрессии". "Массированная зачистка социальных сетей и возбуждение такого количества уголовных дел по любому комментарию вызывает ощущение, что ФСБ посылает обществу сигнал запугивания, выстраивает забор вокруг темы — табуируя все, что связано с проблемами внутри спецслужб, — считает Арапова. — Когда речь идет о высказываниях, в практике применения статьи об оправдании терроризма должны учитываться интересы не только государства, но и общества, важность борьбы с терроризмом не означает, что эта тема — полное табу".