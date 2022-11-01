"Это баллистические ракеты. Против них нет эффективной защиты". ВСУ — о поставке иранских ракет в Россию

Вооруженные силы Украины считают, что российские войска могут разместить баллистические ракеты производства Ирана на северной границе Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

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"Мы будем принимать все средства защиты от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены на север от Украины, откуда они могут запускаться так, чтобы угрожать всей Украине. По дальности 300 километров — одна ракета, другая — 700 километров. Это баллистические ракеты. Против этих ракет мы не имеем эффективной защиты", — сказал представитель Воздушных сил.

По его словам, сбивать такие ракеты "теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать". "У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной обороны", — заявил Игнат.

Ранее в октябре источники The Washington Post сообщили, что Иран поставит России баллистические ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар", дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно. Reuters писал со ссылкой на источники, что стороны заключили соглашение 6 октября в Москве. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия получит ракеты в ноябре.

Телеканал CNN сообщил 1 ноября, что, по данным представителей неназванной страны Запада, Иран отправит России около 1000 единиц оружия, в том числе 450 дронов-камикаддзе и баллистические ракеты малой дальности (как много, не уточняется).

Официально Иран и Россию отрицают, что российские войска используют в войне в Украине оружие иранского производства. ВСУ при этом практически ежедневно сообщает о сбитых иранских дронах.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.