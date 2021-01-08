"Это была банда погромщиков". Байден и демократы в конгрессе обрушились на Трампа

Противники президента Дональда Трампа в сенате и Палате представителей потребовали его немедленной отставки, поскольку он, по их мнению, подбивал демонстрантов в Вашингтоне к штурму Капитолия, когда там утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах.

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Выступая в четверг, избранный президент Джо Байден назвал попытку захвата Капитолия сторонниками действующего президента кульминацией нападок Трампа на демократические институты в стране.

"Я хотел бы сказать, что мы не ожидали ничего подобного, но это было бы неправдой, — заявил Байден, выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр. — В последние четыре года у нас был президент, который отрицал принципы демократии и верховенство закона".

По мнению Байдена, события в центре Вашингтона продемонстрировали двойные стандарты американских правоохранительных органов, сравнив жесткие разгоны протестных митингов минувшим летом и бездействие полиции по отношению к сторонникам Трампа.

"Это не были протестующие. И даже не пытайтесь называть их протестующими, — сказал избранный президент США. — Это была банда погромщиков. Бунтовщиков. Террористов".

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила в свою очередь, что законодатели должны немедленно принять решение об отстранении президента Трампа от власти.

"Вчера президент Соединенных Штатов призывал к вооруженному мятежу против Америки", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов на Капитолийском холме.

Спикер конгресса назвала действия сторонников Трампа мятежом, который спровоцировал сам президент, и призвала вице-президента Пенса немедленно использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения главы Белого дома от власти.

Она призвала правительство снять Трампа с должности президента с помощью поправки, которая дает возможность вице-президенту стать во главе страны, если действующий глава государства не способен выполнять свои обязанности.

Чтобы это произошло, вице-президенту Майку Пенсу и по крайней мере восьми членам правительства необходимо отстранить Трампа от власти, используя эту поправку к констиуции, но, пока что они не изъявляли желания это делать.

"Ситуация требует от нас немедленных действий. В то время как у него осталось только 13 дней, любой из этих дней может стать кошмаром для Америки", — заявила Пелоси, пригрозив, что в противном случае конгресс может начать процедуру импичмента президента.

С этим согласился и Чак Шумер — лидер демократов в сенате. Он заявил, что если не будет задействована 25-я поправка, в конгрессе может начаться процедура импичмента.

"Президент злоупотреблял властью и натравливал толпу на законно избранный представительский орган США — это явные правонарушения, которые ведут к импичменту. Если вообще существует такое понятие, как правонарушения, ведущие к импичменту, то его действия были именно этим", — заявил Шумер.

Председатель судебного комитета Палаты представителей, демократ Джеррольд Надлер призвал к немедленному импичменту Трампа. "У нас не так много времени, чтобы действовать. Страна не в состоянии терпеть длинный затяжной процесс, и я поддерживаю идею о начале проведения импичмента в Палате представителей", — сказал он.

С критикой президента выступили и несколько лидеров Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что Трамп зашел слишком далеко: "Мне очень тяжело, что мой друг — президент, всегда думающий о последствиях, допустил вчерашние события. Его президентский срок во многом запомнится этим. Он сам себе выстрелил в ногу. Он зашел слишком далеко. Говорю вам как республиканец — я не поддерживаю задействование 25-й поправки. Если случится что-то еще, то тогда нельзя будет ничего исключать".

Оппонентов главы Белого дома в четверг публично поддержал конгрессмен-республиканец Адам Кинзинджер, заявивший в своем "Твиттере", что он считает президента ответственным за события в Вашингтоне и поддерживает использование 25-й поправки для отстранения Трампа от власти.

"Огонь, который раздувал президент, в конце концов выплеснулся из сковородки", — сказал Кинзинджер.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021

При этом, как сообщила газета Washington Post, в четверг участники заседания Национального комитета Республиканской партии бурно приветствовали президента США.

Дональд Трамп не смог лично присутствовать на встрече, но счел нужным позвонить, чтобы поговорить с собравшимися. Он ни словом не упомянул о попытке своих сторонников взять штурмом Капитолий, вместо этого напомнив о достижениях своей администрации.

Слова президента собравшиеся встретили бурными аплодисментами, а кто-то из участников встречи даже выкрикнул: "Мы вас любим!"

Некоторые члены правительства в свете случившегося накануне покинули свои должности. Со своего поста ушла министр транспорта Элейн Чао, а также некоторые другие чиновники.

Чао работала министром с самого начала президентства Трампа, она замужем за Митчем Макконеллом, лидером республиканцев в сенате. По ее словам, произошедшее очень встревожило ее и она не может от этого просто отмахнуться.

Также со своего поста ушел спецпредставитель Мик Малвейни. Был уволен советник Госдепартамента, который написал в "Твиттере", что Трамп не может справляться со своими обязанностями.

Некоторые соцсети заблокировали аккаунты президента. Facebook приостановил использование его профиля в своей соцсети и в "Инстаграме" как минимум,до тех пор, пока он не покинет свою должность. Twitter заблокировал его аккаунт на 12 часов.

New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность до окончания президентского срока даровать себе помилование от будущих судебных преследований.

Пока неясно, позволяет ли подобное американское законодательство. Ранее эксперты в области юриспруденции не исключали возможности уголовного преследования Трампа по обвинению в воспрепятствовании проведения расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.