"Это была банда погромщиков". Байден и демократы в конгрессе обрушились на Трампа

Противники президента Дональда Трампа в сенате и Палате представителей потребовали его немедленной отставки, поскольку он, по их мнению, подбивал демонстрантов в Вашингтоне к штурму Капитолия, когда там утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах.

Выступая в четверг, избранный президент Джо Байден назвал попытку захвата Капитолия сторонниками действующего президента кульминацией нападок Трампа на демократические институты в стране.

"Я хотел бы сказать, что мы не ожидали ничего подобного, но это было бы неправдой, — заявил Байден, выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр. — В последние четыре года у нас был президент, который отрицал принципы демократии и верховенство закона".

По мнению Байдена, события в центре Вашингтона продемонстрировали двойные стандарты американских правоохранительных органов, сравнив жесткие разгоны протестных митингов минувшим летом и бездействие полиции по отношению к сторонникам Трампа.

"Это не были протестующие. И даже не пытайтесь называть их протестующими, — сказал избранный президент США. — Это была банда погромщиков. Бунтовщиков. Террористов".

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила в свою очередь, что законодатели должны немедленно принять решение об отстранении президента Трампа от власти.

"Вчера президент Соединенных Штатов призывал к вооруженному мятежу против Америки", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов на Капитолийском холме.

Спикер конгресса назвала действия сторонников Трампа мятежом, который спровоцировал сам президент, и призвала вице-президента Пенса немедленно использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения главы Белого дома от власти.

Она призвала правительство снять Трампа с должности президента с помощью поправки, которая дает возможность вице-президенту стать во главе страны, если действующий глава государства не способен выполнять свои обязанности.

Чтобы это произошло, вице-президенту Майку Пенсу и по крайней мере восьми членам правительства необходимо отстранить Трампа от власти, используя эту поправку к констиуции, но, пока что они не изъявляли желания это делать.

"Ситуация требует от нас немедленных действий. В то время как у него осталось только 13 дней, любой из этих дней может стать кошмаром для Америки", — заявила Пелоси, пригрозив, что в противном случае конгресс может начать процедуру импичмента президента.

С этим согласился и Чак Шумер — лидер демократов в сенате. Он заявил, что если не будет задействована 25-я поправка, в конгрессе может начаться процедура импичмента.

"Президент злоупотреблял властью и натравливал толпу на законно избранный представительский орган США — это явные правонарушения, которые ведут к импичменту. Если вообще существует такое понятие, как правонарушения, ведущие к импичменту, то его действия были именно этим", — заявил Шумер.

Председатель судебного комитета Палаты представителей, демократ Джеррольд Надлер призвал к немедленному импичменту Трампа. "У нас не так много времени, чтобы действовать. Страна не в состоянии терпеть длинный затяжной процесс, и я поддерживаю идею о начале проведения импичмента в Палате представителей", — сказал он.

С критикой президента выступили и несколько лидеров Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что Трамп зашел слишком далеко: "Мне очень тяжело, что мой друг — президент, всегда думающий о последствиях, допустил вчерашние события. Его президентский срок во многом запомнится этим. Он сам себе выстрелил в ногу. Он зашел слишком далеко. Говорю вам как республиканец — я не поддерживаю задействование 25-й поправки. Если случится что-то еще, то тогда нельзя будет ничего исключать".

Оппонентов главы Белого дома в четверг публично поддержал конгрессмен-республиканец Адам Кинзинджер, заявивший в своем "Твиттере", что он считает президента ответственным за события в Вашингтоне и поддерживает использование 25-й поправки для отстранения Трампа от власти.

"Огонь, который раздувал президент, в конце концов выплеснулся из сковородки", — сказал Кинзинджер.

