"Это хуже, чем жизнь в тюрьме". Работавшие на Британию афганцы скрываются от талибов и говорят, что их предали

Спустя год после того, как талибы захватили власть в Афганистане, десятки тысяч людей, которые сотрудничали с западными организациями, все еще не могут покинуть страну. Многие живут в бегах, опасаясь за свою жизнь.

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Сотни других афганцев, которые помогали британским военным, тоде оказались в затруднительном положении. Многие говорят, что чувствуют себя брошенными британским правительством, которое заявляет, что обрабатывает заявки на переселение как можно быстрее.

"Талибан" объявил амнистию всем, кто работал на предыдущее правительство Афганистана и его союзников. Однако ООН задокументировала как минимум сто шестьдесят случаев убийств людей, ранее работавших на правительство страны или иностранные организации. Реальных случаев может быть гораздо больше.

В невзрачном белом пластиковом пакете Аммар хранит пачку бумаг, которые сейчас представляют для него наибольшую ценность.

Если бы мы приехали к нему домой, это привлекло бы слишком много внимания. Поэтому для встречи с нами он выбрал безопасное место, куда и приехал на мотоцикле, всю дорогу опасаясь, что на контрольно-пропускном пункте талибов его могут обыскать и найти документы.

Среди этих бумаг — его двухлетний контракт с Британским советом на работу в качестве учителя и другие доказательства его связи с Великобританией, которые, как он надеется, помогут ему и его семье все же оказаться в безопасности. Его работа на британское правительство заставляет его опасаться за свою жизнь.

"Мы учили культуре и ценностям Соединенного Королевства в Афганистане. В дополнение к английскому языку мы также рассказывали о равноправии, многообразии и инклюзивности. Но по убеждениями талибов, это вне ислама, это незаконно. Вот почему они думают, что мы преступники, и мы должны быть наказаны. Вот почему мы чувствуем угрозу", — говорит он.

Ранее Аммара уже задерживали талибы, и он опасается, что его работа поставила под удар и его семью.

"Они отвезли меня в полицейский участок, чтобы узнать, работал ли я на иностранное правительство. К счастью, они не нашли никаких улик ни у меня дома, ни в моем телефоне, — рассказывает Аммар. — Но я не думаю, что на этом они успокоятся. Они следят за мной".

Вместе с Аммаром на Британский совет работали на публичных должностях более ста человек, многие из них женщины. Они по-прежнему остаются в Афганистане.

Нурия также принимала участие в программе обучения английскому языку.

"Для нас это было непросто. У некоторых людей были экстремистские мысли, и они часто говорили: то, чему вы учите, неприемлемо для нас. Где бы мы ни были, нас воспринимали как представителей британского правительства, — рассказывает она. — Некоторые считали нас английскими шпионами".

По ее словам, из-за этого и она сама, и ее семья сильно рискуют, оставаясь в контролируемом талибами Афганистане.

Хотя Талибан объявил всеобщую амнистию для всех, кто работал на предыдущий режим и его союзников, появляется все больше свидетельств о расправах над теми, кто сотрудничал со светской властью.

Нурия скрывается с тех пор, как талибы захватили власть в августе прошлого года.

"Это очень тяжело, хуже, чем жизнь в тюрьме. Мы не можем свободно перемещаться. Когда мы выходим на улицу, то пытаемся изменить свою внешность. Психологически это очень давит. Иногда мне кажется, что это конец света", — говорит она.

Нурия обвиняет Британский совет в дискриминации между его сотрудников: "Они переселили тех, кто работал в офисе, но нас бросили. Нам даже не рассказали о "Политике содействия переселению афганцев" (ARAP), когда она появилась".

Нурия и другие преподаватели подали заявки на переселение в рамках другой британской схемы под названием "Программа релокации афганских граждан" (ACRS), но пока получили только номера своих заявлений.

Британский совет утверждает, что, когда схема переселения впервые заработала, правительство Великобритании рассматривало только заявки от штатных сотрудников, включая тех, кто работах в офисе, но не от учителей и прочих работавших на временном подряде.

Совет также заявляет, что работает над этим вопросом с правительством Великобритании.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что подрядчики Британского совета имеют право на переселение в соответствии со схемой ACRS и что оно пытается максимально быстро обрабатывать заявки, но не может сказать, сколько времени это займет.

"Я думаю, что они могут принять оперативные меры только если один из подрядчиков погибнет. И тогда они могут почувствовать, что да, мы в опасности. Теперь давайте что-то делать. Я думаю, что рано или поздно это случится", — считает Аммар.

Некоторые учителя принадлежат к религиозно-этническому меньшинству хазарейцев, которых преследовал "Талибан" и которые неоднократно подвергались нападениям со стороны "Исламского государства Хорасан" (регионального филиала группировки "Исламское государство"). Всего за последние 10 дней в районах Кабула, заселенных преимущественно хазарейцами, произошло три взрыва.

Однако для тех, кто сотрудничал с правительством Великобритании в других должностях, дорога к свободе и безопасности еще более туманна.

Джаффер работал старшим советником, содействуя реализации поддерживаемых британским правительством проектов развития в Афганистане.

Он работал непосредственно в британских компаниях, часть из которых основало правительство Британии, другие получали от него контракты. Он также работал на аналогичных должностях в правительстве США, в том числе на американских военных базах.

Еще до 2021 года Джаффер получал угрозы от талибов во время волны убийств, совершенных радикалами против видных представителей афганского гражданского общества.

Он показал нам одну из полученных им записок, в которой его обвиняли в шпионаже в пользу иностранных правительств и угрожали убить за "предательство исламской веры".

С августа прошлого года Джаффер семь раз переезжал с места на место.

Он показал нам письмо с повесткой, отправленное в дом его семьи из министерства внутренних дел "Талибана" с предложением явиться в полицейский участок для проведения расследования. Он получил три таких письма.

"Я попал в больницу из-за стресса и шока. Я не могу спать. Врач прописал мне сильнодействующие лекарства, но и они мало помогают. Моя жена тоже страдает от депрессии. Я не пускаю своих детей в школу — боюсь, что их узнают," — говорит он.

Джафферу отказали в специальной иммиграционной визе (SIV) в США, потому что он не смог получить рекомендательное письмо от своего руководителя, умершего от коронавируса.

Во время беспорядочной эвакуации, последовавшей за неожиданно быстрым захватом Афганистана талибами, Джаффера вызвал в аэропорт представитель Великобритании. Вместе со своими маленькими детьми и женой он просидел в автобусе возле аэропорта шесть часов.

"Моему сыну стало плохо, но мы не могли даже открыть окна автобуса, потому что люди снаружи, отчаянно желающие выбраться, пытались влезть внутрь. Талибы стреляли в воздух. Сын видел это и очень испугался", — рассказывает Джаффер.

В тот же день на аэропорт напали террористы-смертники, в результате чего погибло более 180 человек.

Процесс эвакуации в Британию к тому моменту завершился, и Джаффер с семьей не смогли выбраться из Афганистана.

С тех пор в ответ на свое заявление на участие в программе ARAP он получил от правительства Великобритании только номер своего дела.

"Я работал с ними. Я помогал им. Мы столкнулись с угрозами, и теперь я оказался в таком положении. Нет ни одного места в мире, где я мог бы жить в безопасности и с достоинством, — говорит он дрожащим голосом. — Какое будущее ждет моих детей? Моя дочь не может учиться. У меня насчет нее были большие надежды. Станут ли мои маленькие сыновья экстремистами? Я все время спрашиваю себя, зачем я привел их в этот мир. Если это мир, в котором им предстоит жить, может, и не стоило их заводить".

Мы поговорили по крайней мере с тремя другими людьми, которые работали с правительством Британии, включая военного переводчика, который отправился на передовую с британскими войсками. Все они говорили об ощущении предательства со стороны людей, ради которых они рисковали жизнью.

В августе прошлого года правительство Великобритании эвакуировало 15 тысяч человек, а с тех пор — еще пять тысяч.

Но тысячи других ожидают своей очереди, застряв в подвешенном состоянии, каждый день живя в страхе и ежедневно просматривая свою электронную почту в ожидании ниточки надежды.

"Раньше я гордилась тем, что работаю на британское правительство, — говорит Нуриа. — Но теперь жалею об этом. Хотела бы я никогда не работать на них, потому что они не ценят нашу жизнь и нашу работу и поступили жестоко, бросив нас".

Имена героев изменены

При участии Имоджен Андерсон и Санджая Гангули в Кабуле