"Это уже не шутки": Власти Москвы просят компании оставлять сотрудников дома

За сутки в Москве выявили больше тысячи новых случаев Covid-19 — впервые с конца июня. Ежедневное число госпитализированных в столице выросло примерно на 30%. В России суточный прирост также установил новый осенний рекорд. Путин заявил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям, которые были весной, а Собянин попросил 5 тысяч московских компаний перейти на удаленную работу.

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С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу, сообщают СМИ. Официального подтверждения информации пока нет. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

11-й день роста в России

Одиннадцатый день подряд в России регистрируют больше заражений, чем днем ранее. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил утром, что в стране выявлено еще 6 595 случаев. Это максимальный показатель с 12 июля, тогда было 6 615 случаев. Накануне, 23 сентября, было 6 215.

Шестой день подряд суточный прирост превышает 6 тысяч. Число заражений достигло минимума в 4 676 случаев 26 августа и снова стало расти, вернувшись на уровень середины июля.

За последние сутки в России умерли 149 пациентов с Covid-19 (накануне — 150, еще днем ранее — 160). Самое большое число умерших — в Петербурге (22 пациента), в Москве (15) и Кемеровской области (12).

За все время пандемии в стране умерли 19 948 человек, заразившихся коронавирусом, вылечились 929 829 пациентов. Общее число заражений достигло 1 128 836.

Больше тысячи случаев в Москве

В Москве суточный прирост впервые с 23 июня превысил тысячу случаев и составил 1050. Днем ранее было 970. Больше 700 случаев впервые зафиксировали 15 сентября, 18 сентября было уже больше 800.

"Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. При этом созданы необходимые мощности для борьбы с инфекцией", — заявил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Там подсчитали, что ежедневное число госпитализированных за неделю увеличилось примерно на 30%.

Штаб рекомендовал москвичам по возможности сократить количество контактов и носить маски, особенно в общественных местах и транспорте.

"Мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки — это говорит о том, что, действительно, ситуация усложняется", — заявил вечером в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, число случаев ОРВИ и гриппа за последние три недели выросло в три раза.

Собянин просит компании перейти на удаленную работу

В четверг издание РБК со ссылкой на письма Собянина сообщило, что мэр попросил руководителей Сбербанка, "Яндекса" и госкорпорации "Ростех" перевести часть своих сотрудников на удаленный режим работы.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфецкий, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов", — говорится в письмах. Городской штаб подтвердил эту информацию.

Письма Собянина с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу получат более 5 тысяч московских компаний, заявил после публикации РБК замглавы пресс-службы мэра Борис Булай. Он сказал РИА Новости, что рекомендательные письма направлены в связи с эпидемиологической ситуацией в стране с целью "максимально ограничить людей от контактов".

Сбербанк "в свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы" принял решение о переводе "до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", сообщила пресс-служба банка. Собеседники Би-би-си ранее сказали, что решение коснется в основном офисных сотрудников — например, IT-специалистов. С 1 сентября в удаленном режиме работали 30% сотрудников Сбербанка.

Что дальше?

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщил позже Интерфакс со ссылкой на источник. Возвращаться к пропускному режиму не планируется, добавил собеседник агентства.

"С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет. При этом многие крупные компании вернутся на удаленный режим", — сказал в свою очередь источник РИА Новости. "Закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется", — добавил он.

О том, что ограничительные меры могут коснуться пенсионеров и что им может быть рекомендован домашний режим, знают и источники РБК. Окончательного решения еще нет, но меры будут ужесточены, сказал один из них.

Повторение жесткого карантинного сценария, как весной, не планируется, сказали Би-би-си два источника в подведомственных мэрии организациях.

"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах"

Власти в сентябре не раз заявляли, что пока не планируют возвращать жесткие карантинные меры, несмотря на рост случаев заболевания Covid-19. Они называют происходящее нормальной и ожидаемой ситуацией.

В других странах вводятся новые ограничения, в России ситуация лучше, но расслабляться нельзя, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям, которые были весной, заявил в четверг президент Владимир Путин.

"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее, — сказал он во время онлайн-встречи с избранными в сентябре губернаторами. — У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры".

Путин напомнил губернаторам, что наделил их полномочиями вводить те ограничительные режимы, которые они сочтут нужными. "Конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим", — добавил он. По его словам, если не заниматься этими проблемами, "они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется".

"Стоит только расслабиться — и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной", — подытожил Путин.

Очереди из "скорых" в Петербурге

Очереди из машин скорой помощи возле Покровской больницы в Петербурге, где за сутки умерло больше всего пациентов с Covid-19, можно объяснить нормами Роспотребнадзора, согласно которым в смотровой может находиться только один пациент. Об этом РБК заявила пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Эту больницу чиновница назвала одним из крупнейших медицинских учреждений города с самым большим коечным фондом, принимающим пациентов с коронавирусной инфекцией. "В день выписываются 45-50 пациентов, принимается примерно такое же количество. Больница изначально не инфекционная, поэтому принимаются пациенты через смотровые", — пояснила она.

Как выглядит очередь в смотровые, накануне, не стесняясь в выражениях, рассказал в "Фейсбуке" директор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

"Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли и делать вид, что ничего не происходит. А ведь это только начало…" — написал он и выложил фото.

Минздрав проводит проверку готовности Петербурга к эпидемиологическому сезону, особое внимание власти должны уделять первичной сортировке пациентов, сказал РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Александровскую больницу в Петербурге вновь полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом, сообщили в комитете по здравоохранению изданию "Бумага". До этого пациентов с коронавирусом принимали только некоторые отделения больницы.

В Москве закрывают магазины из-за масок

Несколько сетевых продуктовых магазинов закрыли в Москве за нарушение масочного режима, сообщил городской оперативный штаб. "Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", — объявил вице-мэр Алексей Немерюк.

Позже в пресс-службе столичного департамента торговли уточнили, что сейчас закрыли всего два магазина — одну "Магнолию" и один "Перекресток". По данным властей, за все время проверок была приостановлена деятельность 43 московских магазинов.

"Мы предпринимаем все необходимые меры профилактики распространения коронавируса, — сообщил Би-би-си представитель X5 Retail Group (компании принадлежат сети "Перекресток" и "Пятерочка"). — Нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, магазины оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей". "В Москве более 300 "Перекрестков", мы оперативно устраняем выявленные Роспотребнадзором нарушения в одном магазине", — добавил представитель.

Кроме того, руководство X5 Retail Group решило еще с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, пишет РБК со ссылкой на письмо сотрудникам компании.

Зарплаты стали меньше

Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса, пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на аналитиков "СберИндекса". Они подсчитали, что медианная зарплата в России в августе сократилась на 4,5% по сравнению с началом года.

Рынок труда постепенно приходит в себя после пандемии, но за счет найма сотрудников по более низким, чем в начале года, ставкам, отмечает издание.

В пандемию в ряде секторов экономики люди лишись работы, конкуренция за рабочее место выросла, и теперь работники более уступчивы в переговорах с новыми работодателями, считает замдиректора по управлению персоналом "Уралсиб страхования" Елена Лялина. А сами компании стараются сокращать издержки, поскольку понесли заметные потери из-за коронавирусного кризиса.

Количество резюме на сайтах по поиску работы прирастает большими темпами, чем количество вакансий, поэтому говорить о восстановлении рынка труда еще рано, считает вице-президент компании Ancor Алексей Миронов.