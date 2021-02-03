Этой осенью у латвийцев упал уровень доверия ко всем источникам информации, кроме родных и друзей
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Осенью по сравнению с апрелем упал уровень доверия общества ко всем источникам информации, кроме родственников, друзей и коллег, сообщила исследователь факультета европейских исследований Рижского университета им. Страдиньша и координатор проекта Винета Клейнберга во время презентации результатов исследования "Жизнь без Covid-19".

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Данные проведенного в рамках исследования опроса свидетельствуют, что наибольшим доверием общества весной пользовались медики, им доверяли 93% опрошенных. Осенью этот показатель опустился до 85%.

Высоким весной был также уровень доверия телевидению и международным организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, который достигал 79%. В сентябре доверие телепередачам упало до 49%, а международным организациям — до 69%.

Политикам, руководителям партий, депутатам Сейма весной доверяли 42% респондентов, а осенью — 24%. Существенно уменьшилось и доверие новостным порталам — с 67% весной до 38% осенью.

Доверие газетам уменьшилось с 66% до 44%, социальным медиа — с 47% до 26%, знаменитостям и лидерам мнений — с 15% до 8%.

В свою очередь доверие друзьям и родственникам в качестве источников информации выросло с 45% весной до 47% осенью. Доверие коллегам выросло с 40% до 42%.

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LETA

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LETA

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