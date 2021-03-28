"Эвер Гивен" по-прежнему на мели. Спасатели готовятся к его разгрузке

Гигантский контейнер по-прежнему сидит на мели, перегораживая Суэцкий канал. Попытки снять его с мели, предпринятые в последние сутки и во время прилива, к успеху не привели.

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Официальные лица заявляют, что есть некоторый прогресс и что в воскресенье к операции подключились дополнительные буксирные катера.

Еще один вариант решения проблемы — частичная разгрузка контейнеровоза.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение подготовиться к разгрузке, чтобы уменьшить общий все судна.

Для этого надо будет перегрузить часть контейнеров на другое судно или на берег.

Ранее эксперты сообщили Би-би-си, что такая операция потребует специального оборудования, в том числе крана с подъемом более 60 метров и что на подготовку и сами работы могут уйти недели.

Спасатели попытались использовать высокий прилив в субботу для освобождения судна. Одновременно из-под носа судна, воткнувшегося в берег, земснаряды удаляют тысячи тонн песка и глины. Как сообщается, перемещены уже 27 тыс. тонн.

Приливы и сильные ветры усложняют эту работу, однако, по словам властей, буксиры смогли повернуть судно на 30 градусов вправо и влево.

В "Твиттере" даже появилось видео, на котором буксиры победно гудят, празднуя это небольшое достижение.

Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, заявили на днях, что опасаются разлома судна, если будет приложено слишком большое усилие.

По словам представителей компании SCA, владеющей Суэцким каналом, несмотря на то, что судно по-прежнему сидит на мели, прогресс все-таки есть.

"Руль не двигался, а теперь он движется, гребной винт теперь работает, под носом не было воды, а теперь под ним вода, а вчера было достигнуто отклонение на 4 метра в носовой части и корме", — рассказал государственному телевидению Египта представитель компании.

Однако агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщает, что под днищем судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.

Суэцкий канал — один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, закрыв путь более чем 300 судам, оказавшимся в пробке.

Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.

Контейнеровоз "Эвер Гивен" перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры — 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.