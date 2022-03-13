Евгений Комаровский: Украина сейчас защищает Эстонию, Литву, Латвию, Европу

"Мы не понимаем, что будет дальше, пока мы не поймем на каких условиях остановится кровопролитие. Если оно остановится на условиях России или хотя бы подобия того, чего они хотят, то все люди, которые погибли, погибли зря. Люди, которые пересекли границу, не вернутся", — сказал в интервью передаче "Орбита" украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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Он отметил, что Украина сейчас фактически защищает Эстонию, Литву, Латвию, Европу. "Мы прекрасно понимаем, что если мы проиграем, то будем далеко не последние. После нас Путин пойдет дальше. Мы все решаем один вопрос: произойдет ли в конце концов последняя мировая война, закончится ли на этом беспредел? Прекратит ли мировое сообщество заигрывать с диктаторами, вернется ли демократия и цивилизация на одну шестую часть суши", — передает rusERR слова Комаровского.

По словам Комаровского, все в Украине понимают, что Запад помогает оружием, медикаментами, финансами, санкциями, которые обрушились на Россию. "Однако все это перевешивают постоянные заявления о том, что пока бомба не упадет на страну НАТО, альянс всячески будет избегать вмешательства. Украинцам все время объясняют в ООН, в НАТО, что они люди второго сорта. Что бомбы, которые падают на Мариуполь, разрушенные дома и больницы в Украине, это совсем не то же самое, что бомба, которая упадет на Болгарию, Румынию или Эстонию. Возникает ощущение абсолютной безнравственности, которая происходит на уровне уважаемых международных организаций. Для Украины это огромная трагедия. Трагедия страны, которая хочет быть полноправным членом международного сообщества, а международное сообщество постоянно говорит, мол, вы еще не все экзамены сдали, вы не выполнили домашнее задание, поэтому мы вас в нашу школу не возьмем", — отметил он.