Еврейские организации приветствовали решение Facebook по Холокосту

Из соцсети впредь будет удаляться любой контент об отрицании Холокоста. Глава интернет-концерна Цукерберг объяснил это ростом антисемитизма во всем мире.

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Еврейские организации во всем мире приветствовали решение американского интернет-концерна Facebook удалять из соцсети любой контент об отрицании Холокоста и искаженную информацию о геноциде евреев. "Учитывая глобальные возможности интернет-концерна по оказанию влияния и растущее число его пользователей, это уже давно назревшее решение", — заявил Международный освенцимский комитет (Internationales Auschwitz Komitee — IAK) вечером в понедельник, 12 октября, в Берлине.

"Учитывая готовность к насилию антисемитов и пропагандистов ненависти во всем мире, это решение имеет большое символическое значение. Отрицатели Холокоста уже не смогут распространять свою ложь и ненависть через Facebook. Хорошо, что глава Facebook Марк Цукерберг, наконец, осознал значение своей власти и факт вербального и реального существования правоэкстремистской и антисемитской ненависти", — заявил исполнительный вице-президент Международного освенцимского комитета Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).

Открытое письмо Марку Цукербергу



В Варшаве выживший в нацистском концлагере Освенцим Мариан Турский, также являющийся вице-президентом комитета, сообщил, что недавно он направил Цукербергу открытое письмо, в котором настоятельно просил главу Facebook позаботиться о том, чтобы дело его жизни "не было обесценено грязью отрицателей Холокоста". Турский выразил благодарность Цукербергу за принятое решение.

Ранее заявление основателя Facebook приветствовал Всемирный еврейский конгресс (WJC), назвавший это решение историческим шагом, поскольку "отрицание, преуменьшение и непризнание исключительности убийства нацистами миллионов европейских евреев способствует распространению ненависти и теорий заговора о евреях и других меньшинствах".

Удаление контента об отрицании Холокоста



Марк Цукерберг заявил, что впредь Facebook будет удалять любой контент об отрицании Холокоста, а с конца текущего года — переправлять пользователей, ищущих "термины, связанные с Холокостом и его отрицанием, на достоверную информацию".

Глава Facebook обосновал принятое решение ростом антисемитизма во всем мире и "вызывающим тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи". При этом Цукербург сослался на проведенный в США опрос, четверть участников которого сочли Холокост мифом или преувеличением.

Марк Цукерберг также выразил уверенность в том, что Facebook удалось соблюсти правильный баланс между свободой слова и "ущербом, причиняемым отрицанием или искажением фактов о Холокосте".