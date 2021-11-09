Евродепутат: в стратегию ЕС по борьбе с дезинформацией должно быть вовлечено все общество
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Для борьбы с дезинформацией стратегия Европейского Союза (ЕС) должна быть основана на анализе рисков, быть всеобъемлющей и вовлекать все общество, подчеркнула депутат Европейского парламента (ЕП) Сандра Калниете.

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Политик выступила в ЕП с докладом, в котором анализируется иностранное вмешательство в демократические процессы ЕС, в том числе широко распространенное использование дезинформации.

Калниете подчеркнула, что только сотрудничая на национальном уровне и уровне ЕС, можно будет бороться с дезинформацией и внешним вмешательством, которое очень тесно связано с разработкой новых вредоносных технологий.

"Мы должны помнить, что ни один закон не может быть принят так быстро, чтобы можно было отслеживать технический прогресс в реальном времени. Это все равно, что использовать гоночную машину, чтобы поймать ракету. Нам нужно усилить общую устойчивость, о которой я говорю в своем докладе", — заявила евродепутат.

Она также указала, что все используемые в борьбе с дезинформацией методы должны соответствовать основным правам человека и свободе выражения мнения. Калниете призвала комиссию разработать эффективную стратегию борьбы с манипуляциями информацией. Кроме того, по словам политика, риски дезинформации необходимо интегрировать в текущую архитектуру оценки воздействия. Также следует оценить существующее законодательство, чтобы увидеть, где в настоящее время есть пробелы.

Европапламентарий указала, что основные действия в борьбе с дезинформацией должны сопровождаться анализом рисков. Калниете обратила внимание на то, что для повышения устойчивости и взаимопонимания ЕС необходимо сначала создать Оперативную группу ЕС по стратегическим коммуникациям с Востоком, обеспечив дополнительное финансирование. В результате целевая оперативная группа могла бы эффективно бороться с дезинформацией, поступающей из Китая и других стран.

"Европа должна быть более амбициозной в своем подходе и иметь возможность высказаться. Третьи страны не добьются результатов, если мы будем развивать собственное общество. Все государства-члены ЕС должны включить медиаграмотность и цифровую грамотность в свои школьные программы", — отметила Калниете.

Она добавила, что это должно быть частью более широкой программы по устранению нехватки понимания и знаний. Важно, чтобы политики видели — все слои общества понимают, насколько опасна эта угроза.

Говоря об интернет-платформах и дезинформации, Калниете сравнила их с существом, инфраструктура и платформа которого подобны нервной системе, а деньги — кровеносной системе.

"Мы никогда не сможем полностью контролировать это существо, но мы сможем сделать его слабее и менее доминирующим. ЕС необходимо создать механизмы для мониторинга платформ и выявления пробелов в законодательстве", — подитожила Калниете.

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