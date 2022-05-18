Еврокомиссар: шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России, включающий эмбарго на российскую нефть, заблокирован. Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, передает "Новая Газета. Европа".

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"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса", — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал 16 мая, что министры иностранных дел стран ЕС пока не могут договориться о шестом пакете антироссийских санкций.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начиная с 1 апреля 2022 года контрагенты "недружественных" стран обязаны оплачивать газ в российских рублях.

"Газпром" уже приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа местных газораспределительных компаний платить за топливо в рублях. Накануне платить за российских газ в рублях отказалась финская Gasum.

Итальянская нефтегазовая компания Eni стала первой компанией, которая официально объявила об открытии двух счетов — в евро и рублях — в Газпромбанке для оплаты российского газа.

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