Еврокомиссия готова выступить посредником между Ираном и США

Еврокомиссия готова посредничать между Ираном и США в разгорающемся новом конфликте на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 6 января, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Моя задача не давать оценки, а деэскалировать ситуацию и найти решения", - указала она, выступая на собрании Христианско-социального союза (ХСС).

Как отметила фон дер Ляйен, необходимо использовать пространство дипломатии и поддержать тех, кто остается благоразумным в разгорающемся конфликте. ЕС хочет идти "по пути благоразумия, а не по пути эскалации", подчеркнула она. Глава Еврокомиссии также отметила, что решение Тегерана выйти из международной ядерной сделки вызывает у нее серьезную озабоченность.

ЕС в ближайшие дни, подчеркнула фон дер Ляйен, проведет несколько совещаний по поводу ближневосточного кризиса. В среду ситуацию рассмотрит коллегия комиссаров ЕС, а в пятницу на специальное заседание соберутся министры иностранных дел стран Евросоюза.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как американские дроны 3 января нанесли удар по аэропорту Багдада, во время которого погиб командующий подразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. В Иране в ответ объявили о выходе из "ядерной сделки" и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь президент США Дональд Трамп, санкционировавший уничтожение Сулеймани, пригрозил ударить по 52 объектам, представляющим ценность для Ирана.