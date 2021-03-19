Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

В Европе наступила третья волна пандемии коронавируса. Об этом объявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, трансляция выложена в Twitter ЕК, сообщает РБК.

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"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", — сказала она. Спинат предупредила, что это затронет экономику Евросоюза.

По ее словам, в Брюсселе считают необходимым ускорить вакцинацию населения: необходимо привить минимум 70% взрослого населения ЕС.

Ранее 19 марта о начале третьей волны заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер: "Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас". Он отметил, что рост числа инфицированных в странах ЕС вызывает беспокойство. В свою очередь министр здравоохранения Германии Йенс Шпан указал, что "в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну".