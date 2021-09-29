Еврокомиссия признала миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной атакой
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия в принятом в среду плане действий в отношении миграции определила создавшуюся на границе Литвы, Латвии и Польши ситуацию как гибридную атаку Белоруссии, что позволяет надеяться на более эффективную помощь в решении схожих ситуаций в будущем, сообщил член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией, на внешней границе с ЕС, было признано гибридной атакой", — заявил Синкявичюс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

2

Source

ru.DELFI.lt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса