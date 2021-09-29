Еврокомиссия признала миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной атакой

Еврокомиссия в принятом в среду плане действий в отношении миграции определила создавшуюся на границе Литвы, Латвии и Польши ситуацию как гибридную атаку Белоруссии, что позволяет надеяться на более эффективную помощь в решении схожих ситуаций в будущем, сообщил член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.

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"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией, на внешней границе с ЕС, было признано гибридной атакой", — заявил Синкявичюс.