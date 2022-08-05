Европа должна быть благодарна Турции за непрерывные поставки российского газа. Итоги встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что надеется подписать соглашение об укреплении торгово-экономических связей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее прогнозировалось, что главными темами переговоров Путина и Эрдогана в Сочи станут вторжение России в Украину и возможная новая операция Турции в Сирии.

"Надеюсь, сегодня мы сможем подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей", — сказал Путин.

"Я верю, что [сегодняшняя встреча] откроет совершенно новую страницу в турецко-российских отношениях", — сказал Эрдоган.

Путин также поблагодарил Эрдогана за помощь в возобновлении экспорта украинского зерна.

"Поставки уже начались, хочу поблагодарить вас и за это, и за то, что одновременно было принято побочное решение о непрерывных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", — сказал Путин.

Российский лидер также высоко оценил проект газопровода "Турецкий поток", заявив, что Европа должна быть благодарна Турции за непрерывные поставки российского газа.

Ожидается, что Путин и Эрдоган проведут переговоры и рабочий обед, однако совместной пресс-конференции не будет.

В последний раз Путин и Эрдоган встречались в июле в Иране на трехстороннем саммите.

Затем Путин сказал Эрдогану, что Россия против любого нового наступления, которое Турция может планировать против курдских боевиков на севере Сирии.