Европа может ввести цифровые кошельки: как они будут работать?

Граждане и постоянные жители Евросоюза, а также европейские предприятия должны иметь возможность получить цифровой ID — программное решение, с помощью которого можно будет идентифицировать свою личность без привычных документов на всей территории ЕС. С такой инициативой 3 июня выступила Еврокомиссия.

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Согласно проекту, каждый европеец сможет получить так называемый цифровой кошелек — приложение, в котором будут храниться официальные документы (например, водительское удостоверение, дипломы об образовании или медицинские рецепты). При помощи этого приложения человек сможет, например, подтвердить свой возраст, не предоставляя о себе другой информации. При этом он сможет контролировать, какие именно данные хранятся в "кошельке". В отличие от всех других подобных решений, цифровой кошелек будут принимать во всех странах ЕС.

"Европейская цифровая идентификация позволит нам действовать в любой стране ЕС так же, как у себя дома — без дополнительных расходов и лишних преград, будь то аренда квартиры или открытие банковского счета в другой стране. Причем в защищенном и прозрачном виде. Мы сами будем решать, сколько информации о себе, для каких целей и кому мы хотим предоставить", — заявила заместитель председателя ЕК Маргрет Вестагер. Сейчас разные страны ЕС используют различные системы электронной идентификации (eID). Как правило они не работают на международном уровне, а местные жители используют их недостаточно активно.

Пресс-служба ЕК приводит несколько примеров того, как будет работать цифровой кошелек.

Использование цифрового кошелька. Петер инсталлирует в свой телефон личный цифровой кошелек, который выдается в его стране. Местные власти обеспечивают его идентификацию. Петер получает возможность загрузить в приложение личные данные, водительские права, диплом, банковскую карточку — все то, что сейчас лежит у него в кошельке.

Подтвердить возраст. Майра идет в ночной клуб, охранник просит подтвердить возраст. Вместо ID-карточки она использует цифровой кошелек. Охранник получает подтверждение возраста, но не получает другие личные данные.

Аренда машины в аэропорту. Сейчас Саре приходится стоять в очереди в конторе по прокату — ждать, пока отсканируют ее паспорт и водительские права, воспользуются кредиткой и подпишут все документы. Цифровой кошелек позволяет исключить все эти этапы: она может сразу забрать машину, а все нужные данные прокат получит в цифровом виде.

Онлайн-услуги. Курт нашел работу в другой стране. Ему придется зарегистрироваться в качестве местного жителя — для этого можно использовать цифровой кошелек. Тем же способом он может открыть банковский счет в другой стране, купить новую SIM-карту или приобрести билет на общественный транспорт.

Еврокомиссия отмечает, что использование цифрового кошелька будет добровольным. Поставщики общественных услуг и некоторые частные компании будут обязаны поддерживать этот способ идентификации.