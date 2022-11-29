Европа в 2022 году увеличила импорт СПГ из России на 40%

В этом году Европа стала мировым лидером по закупкам СПГ, на Россию приходится до 16% всех поставок.

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Импорт в Европу российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2022 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет со ссылкой на собственные расчеты газета Financial Times.

На СПГ из России приходится 16% всего европейского морского импорта этого топлива за 2022 год. Почти весь объем был поставлен во Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды, пишет FT.

В общей сложности Россия экспортировала в Европу 17,8 млрд кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком в регионе. Первое место занимают США с долей в 42%, на третьем — Катар с 13,7%.

И хотя общий объем в 17,8 млрд кубометров — это небольшая часть от 62,1 млрд кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, он "оставляет Европу незащищенной", ведь, предупреждает FT, может превратиться в "оружие" Кремля.

Европа закупает СПГ взамен российскому трубопроводному газу

После того, как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводам, европейские страны для компенсации выпавших объемов вышли на рынок СПГ. По данным аналитиков из Refinitiv, с начала года Европа импортировала рекордные 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

"Однажды Путин может проснуться и сказать: "Мы прекратим поставлять СПГ в Европу", заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке", — предупреждает исследователь энергетической политики из Колумбийского университета Анн-Софи Корбо. По ее словам, Россия теоретически может перенаправить танкеры с газом в более бедные страны, такие как Бангладеш и Пакистан, чтобы "достичь политической выгоды" и "оказать давление на европейцев".