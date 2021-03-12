Европарламент объявил ЕС пространством свободы для ЛГБТ
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За предложение о пространстве свободы для ЛГБТ проголосовало большинство депутатов. Резолюция Европарламента не нашла поддержки со стороны правых консерваторов и правых националистов.

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Европейский парламент объявил Евросоюз пространством свободы для ЛГБТ-сообщества. За соответствующее предложение проголосовало явное большинство депутатов в четверг, 11 марта. Принятую декларацию, указывает агентство dpa, можно рассматривать как реакцию на резолюции против "идеологии ЛГБТ", поддержанную примерно в 100 польских муниципалитетах.

Резолюция Европарламента не нашла поддержки со стороны правых консерваторов и правых националистов. Они обвинили другие фракции в левой идеологии и пропаганде.

"Быть ​​собой — это не идеология. Это ваша идентичность. Никто и никогда не сможет этого отнять", — написала в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЛГБТ-сообщество призывает к более конкретным шагам

Комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли, в свою очередь, приветствовала решение Европарламента. "Европейский Союз должен быть пространством свободы для всех нас без исключения", — указала еврокомиссар.

Зонтичная организация ЛГБТ-сообщества Ilga также поддержала заявление Европарламента, но призвала к более конкретным шагам.

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