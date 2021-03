Европарламент объявил ЕС пространством свободы для ЛГБТ

За предложение о пространстве свободы для ЛГБТ проголосовало большинство депутатов. Резолюция Европарламента не нашла поддержки со стороны правых консерваторов и правых националистов.

Европейский парламент объявил Евросоюз пространством свободы для ЛГБТ-сообщества. За соответствующее предложение проголосовало явное большинство депутатов в четверг, 11 марта. Принятую декларацию, указывает агентство dpa, можно рассматривать как реакцию на резолюции против "идеологии ЛГБТ", поддержанную примерно в 100 польских муниципалитетах.

Резолюция Европарламента не нашла поддержки со стороны правых консерваторов и правых националистов. Они обвинили другие фракции в левой идеологии и пропаганде.

"Быть ​​собой — это не идеология. Это ваша идентичность. Никто и никогда не сможет этого отнять", — написала в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.

