Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и Великобритании

Европарламент (ЕП) одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией в рамках "Брекзита". В результате устранено последнее препятствие к полной ратификации договора между сторонами о торговле и сотрудничестве после выхода Британии из состава ЕС.

В поддержку торгового соглашения проголосовали 660 депутатов, пятеро были против и 32 воздержались, сообщил Европарламент в среду, 28 апреля. Онлайн-голосование состоялось еще во вторник, но его результаты объявлены лишь теперь.

Положительный исход голосования в ЕП окончил длившиеся более четырех лет напряженные переговоры и дебаты из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз после 47-летнего пребывания в составе этой организации. Бывший член либеральной фракции Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в своем микроблоге в Twitter так прокомментировал голосование в ЕП:

"Первое торговое соглашение в истории, которое возводит барьеры и отменяет свободы? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего. Я все еще верю, что в один прекрасный день честолюбивый молодой политик захочет вернуть Великобританию в Евросоюз!"

The @Europarl_EN approves the EU — UK trade & cooperation agreement !

The first trade deal in history to put up barriers & remove freedoms?

A failure for both sides, but better than nothing. I still believe one day an ambitious young politician will want 🇬🇧to lead in 🇪🇺 again !