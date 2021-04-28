Европарламент одобрил торговое соглашение ЕС и Великобритании
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европарламент (ЕП) одобрил торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией в рамках "Брекзита". В результате устранено последнее препятствие к полной ратификации договора между сторонами о торговле и сотрудничестве после выхода Британии из состава ЕС.

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В поддержку торгового соглашения проголосовали 660 депутатов, пятеро были против и 32 воздержались, сообщил Европарламент в среду, 28 апреля. Онлайн-голосование состоялось еще во вторник, но его результаты объявлены лишь теперь.

Положительный исход голосования в ЕП окончил длившиеся более четырех лет напряженные переговоры и дебаты из-за решения Великобритании покинуть Евросоюз после 47-летнего пребывания в составе этой организации. Бывший член либеральной фракции Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в своем микроблоге в Twitter так прокомментировал голосование в ЕП:

"Первое торговое соглашение в истории, которое возводит барьеры и отменяет свободы? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего. Я все еще верю, что в один прекрасный день честолюбивый молодой политик захочет вернуть Великобританию в Евросоюз!"

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Британия Brexit Брекзит Великобритания Евросоюз
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