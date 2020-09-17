Европарламент принял резолюцию в связи с отравлением Навального

Резолюция Европарламента призывает к усилению и расширению санкций в отношении Москвы.

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Депутаты Европарламента в четверг, 17 сентября, большинством голосов приняли резолюцию в связи с отравлением Алексея Навального. Как сообщает корреспондент DW из Брюсселя, за резолюцию "О ситуации в России: отравление Алексея Навального" на пленарном заседании проголосовали 532 евродепутата, 84 голоса были отданы против, 72 депутата воздержались.

В резолюции Европарламент выступил за "неотложный запуск международного расследования" отравления Навального с привлечением к нему ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В документе призывают власти России к "полному сотрудничеству с ОЗХО для обеспечения непредвзятого международного расследования и привлечения к ответственности причастных к преступлению против Алексея Навального".

Резолюция призывает министров иностранных дел стран ЕС на заседании 21 сентября "занять активную позицию" по этому вопросу. Так, Европарламент "требует, чтобы ЕС как можно быстрее принял список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России".

Европарламент - за санкции против разоблаченных ФБК коррупционеров

Кроме того, в резолюции настаивают на применении санкционного механизма, с помощью которого можно будет найти и заморозить счета на территории ЕС, принадлежащих коррумпированным лицам, изобличенным в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Европарламент подчеркнул, что, согласно международному праву, применение химического оружия при любых обстоятельствах является преступлением. В резолюции отмечается, что нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок" - это "химическое оружие, которое может быть создано только в принадлежащих государству военных лабораториях и не может быть приобретено частными лицами; но если такое все же случилось, то это нарушение Россией своих международных обязательств".

"В свете дела Навального (Европарламент. - Ред.) подтверждает свою предыдущую позицию, что проект "Северного потока - 2" следует остановить", - отмечается в резолюции.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября Зайберт, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.